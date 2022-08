La primera actriz Rosario Prieto reveló que el cierre de RCTV la impactó tanto que le causó un problema de salud (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La primera actriz Rosario Prieto habló de sus años televisión y el doloroso cierre de Radio Caracas Televisión. La artista criolla de 80 años de edad fue una de las primeras en debutar como actriz en la planta televisiva de RCTV a mediados de los 60 trabajando en el programa en el «Club del Clan» producido por el recién inaugurado canal 8, agregando que estuvo en Radio Caracas casi de manera ininterrumpida hasta el día que los dueños decidieron el cierre del canal debido a causas políticas.

En este caso, Pietro comentó el vuelco que dio su vida luego de la noticia del cierre del canal, explicando « A partir del momento del cierre de RCTV me convertí en hipertensa, yo no era hipertensa, Marian Valero fue a buscarme al canal porque ella me vio por televisión y dijo, nada le va a dar algo, y como somos vecinas ella se fue hasta Radio Caracas a buscarme. Me subió la tensión a 30, fue como si se hubiese caído mi hogar, mi vida, se fue mi juventud, porque yo entre de 17 años» agregando que se terminó de criar en el canal donde alcanzó su experiencia y madurez.

Finalmente comentó que anhelaba los pasillos, los sonidos, los sótanos y el camino recorrido durante esa época.

