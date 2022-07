La presión social y un apoyo político amplio, las bazas para que Mario Draghi siga al frente del Gobierno italiano

Entornointeligente.com /

La presión de la sociedad civil para que Mario Draghi continúe al frente del Gobierno italiano, con múltiples llamamientos, y un apoyo político amplio aparecen hoy como las únicas bazas posibles para convencer al primer ministro de no dimitir, aunque la confusión y la falta de consenso de los partidos no ayudan en esa labor.

Draghi dedicará este martes, en el que no tiene previsto acto alguno, a preparar el discurso que pronunciará mañana en el Parlamento, donde confirmará o no su decisión de dimitir después de que uno de sus principales socios de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), le retirase su apoyo al no votar un importante decreto sobre ayudas para paliar los efectos de la inflación.

