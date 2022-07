La presidenta Xiomara Castro recibirá en Honduras al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.

Entornointeligente.com /

Casi dos meses después de concluida la IX Cumbre de las Américas , el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Alejandro Mayorkas, viajará a Honduras para reunirse con la presidenta Xiomara Castro y dar seguimiento a los acuerdos sobre temas migratorios.

Mayorkas estará en la nación centroamericana los días 26 y 27 de julio. Durante su visita, además de con la mandataria, sostendrá encuentros con el canciller Eduardo Enrique Reina, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y otros altos funcionarios, según anunció la agencia por escrito.

Castro fue visitada recientemente por la jefa del Comando Sur de EE.UU ., la general Laura Richardson, con quien conversó sobre la cooperación bilateral en temas de seguridad y el combate al crimen organizado como aspectos fundamentales para frenar la inmigración irregular.

«Eso hace que la gente se sienta insegura y eso hace que, en algunos casos, impulse la migración porque las personas no se sienten seguras, no pueden obtener alimentos y no pueden obtener atención médica. Quieren ir a donde puedan prosperar como familia y puedan vivir libres, seguros y prósperos», expresó entonces Richardson en declaraciones a la Voz de América.

Mayorkas tiene previsto reunirse además agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) encargadas de ofrecer protección y apoyo a los migrantes, indicó el comunicado.

Voz de América

LINK ORIGINAL: Capital Financiero

Entornointeligente.com