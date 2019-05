La presencia de El Colegio Nacional en Crónica incidirá en mucha gente: Linda Rosa Manzanilla | La Crónica de Hoy

Entornointeligente.com / “ES UN PRIVILEGIO EL ESPACIO PARA HACER DIVULGACIÓN”: TERESA VICENCIO Estamos muy emocionados y es un privilegio el espacio que nos ofrece La Crónica de Hoy, porque será un lugar para la divulgación de las ciencias y la cultura, y de esta manera poder llevar a más personas lo que hace El Colegio Nacional, señala Teresa Vicencio.

La secretaria administradora del Colnal añade que este convenio le da una oportunidad a la institución de tener un impacto aún mayor en la sociedad y “eso siempre lo vamos a agradecer. Creo que es un ejemplo de cómo se puede hacer una alianza a favor de quienes siguen a nuestra institución y al periódico, porque van a estar pendientes de lo que se publique”. “ES UNA VENTANA PARA EXPRESAR INQUIETUDES”: ADOLFO MARTÍNEZ PALOMO. Con el convenio de colaboración entre El Colegio Nacional y La Crónica de Hoy se ofrece una nueva oportunidad para difundir la ciencia y la cultura de nuestra institución. Es muy importante este espacio ya que abre no sólo una ventana para que opinemos los científicos, sino además los humanistas, artistas y las áreas representadas por los casi 40 miembros del Colegio. En estos momentos de dificultad para estos sectores es importante tener la voz de un periódico para expresar nuestras inquietudes, sobre cómo vemos el presente y futuro de la cultura y la ciencia. Son tiempos en que estamos preocupados por la falta de interés en la ciencia y el poco apoyo a la cultura, es un momento particularmente delicado y difícil, donde los canales de expresión que tenemos no son abundantes. Esperamos que esta colaboración que inicia sirva para expresar el valor de la cultura del país. Con Crónica tenemos una sinergia y experiencia anterior, con la colaboración que llevamos a cabo con el Consejo Consultivo de Ciencias, que por falta de apoyo ahora está por desaparecer. Pero no es la única, también la Academia Mexicana de Ciencias está en peligro. Es por ello que esta relación entre un medio y una institución es una opción mediante la cual podemos tener un canal de divulgación en El Colegio Nacional y ayudar a su sobrevivencia. “ABRE UNA RIQUEZA DE POSIBILIDADES DE DIFUSIÓN”: PABLO RUDOMIN . Me parece sensacional el convenio entre El Colegio nacional y La Crónica de Hoy, porque este periódico se ha distinguido por su especial atención a la ciencia y cultura, y con esta dirección se está convirtiendo en un foro donde los investigadores y los artistas podemos discutir los problemas actuales, dice Pablo Rudomin, investigador emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados e integrante del Colnal. Y este convenio abre una riqueza y posibilidades de difusión de estas actividades humanas, “porque será una tribuna para expresar nuestras opiniones y si vemos cómo se están dando las cosas en nuestro actual entorno, vamos a poder dar nuestras opiniones”. Pero lo más importante, señala Pablo Rudomin, primer mexicano que ganó el Premio Príncipe de Asturias, es que esta colaboración nos permitirá sentar las bases para buscar un futuro mejor para el país. “NO HAY CONOCIMIENTO QUE VALGA, SI NO SE DIFUNDE”: JAVIER GARCIADIEGO. El presidente en turno de El Colegio Nacional dijo estar muy motivado por el convenio con La Crónica de Hoy, “porque será de mutuo beneficio: al periódico le dará una mayor densidad intelectual —que ya la tenía— pero ahora será más constante; y a nosotros nos da más posibilidad de salir, de ser escuchados y ser leídos”. El historiador señala que no hay conocimiento que valga si no se difunde. Como dijo el filósofo inglés George Berkeley: “de qué nos sirve saber si una manzana está madura, si nadie se la come”. Y explica “qué bueno que me tocó estar en esa sesión que da inicio al convenio”. Imprimir

