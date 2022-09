La Premier League aplaza su jornada por el fallecimiento de la reina Isabel II – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La Premier League de Inglaterra informó este viernes que la jornada prevista para este fin de semana fue aplazada debido a la muerte de la Reina Isabel II.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022

«Como muestra de respeto a su Majestad la Reina Isabel II, la ronda de partidos de la Premier League de este fin de semana se pospondrá » anunció el torneo.

Los clubes de la tierra que vio nacer al fútbol se pusieron de acuerdo para decidir eso, y ya avisarán su reprogramación.

Un gesto a manera de respeto por la memoria de Isabel II La Premier League es el torneo doméstico de Inglaterra, en donde participan también clubes de Gales como parte de todo el Reino Unido.

La Premier suspende también la jornada del lunes :

De igual manera, la Premier también informó que queda suspendido el partido del lunes entre Leeds y el Nottingham Forest.

La reina Isabel II fue una gran admiradora del fútbol, siendo testigo de la Gran Final de la FA Cup de 1953 entre Blackpool y Bolton Wanderers.

Además, ya es icónica su imagen entregando el trofeo Jules Rimet a Inglaterra después de ganar el Mundial de 1966.

Una monarca que reinó durante 70 años y que hoy es homenajeada en todo el mundo gracias a su legado en el trono.

En el mundo del deporte ya se produjeron gestos de respeto hacia su memoria, como el minuto de silencio en el juego entre Yankees y Mellizos de este jueves.

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

Visita nuestra sección de Deportes

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com