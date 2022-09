La Premier League, Ajax, Real Madrid y Liverpool: ¿Quién gastó más y quién recibió más dinero en el mercado europeo?

Entornointeligente.com /

El 1 de septiembre marcó el final de la ventana de fichajes de verano para el fútbol europeo. Los clubes se movieron en busca de satisfacer los deseos de sus entrenadores de mejorar el nivel técnico de la plantilla para la temporada que recién comienza.

Pensando en los montos astronómicos invertidos en el Viejo Continente, ESPN te muestra el club que más gastó y el que más dinero ganó.

El club que más invirtió en la ventana actual del fútbol europeo fue el Chelsea . En total, los Blues desembolsaron alrededor de 267,2 millones de dólares para reforzar la plantilla de Thomas Tuchel.

Tras una temporada 2021-22 sin títulos, el club londinense abrió la cartera. En total, el club fichó a seis jugadores. Ellos son: Wesley Fofana , ex- Leicester City , Marc Cucurella , ex- Brighton , Raheem Sterling , ex- Manchester City , Kalidou Koulibaly , ex- Napoli , Carney Chukwuemeka , ex- Aston Villa , y Gabriel Slonina, ex- Chicago Fire.

De las caras nuevas, la más cara fue Fofana. En los últimos días de ventana, el Chelsea cerró la operación con el Leicester por el defensa. Los Blues pagarán a los Foxes un total de 75 millones de dólares.

Klopp, Ancelotti y Anthony Getty Images La Premier League encabeza la lista de las ligas que más gastaron La Premier League fue el campeonato que más dinero gastó durante el Mercado de Verano. De los 10 clubes que más invirtieron, 8 forman parte de la Premier League.

Chelsea , Manchester United , Tottenham y Manchester City , están presentes. Los acompaña el West Ham, que fichó a Lucas Paquetá, Nottingham Forest , recién ascendido a la Premier League, Wolverhampton , club que se ha caracterizado en los últimos años como un equipo que sabe invertir, y Newcastle, nuevo multimillonario en el fútbol mundial.

Arsenal y Liverpool, que completan el tradicional ‘big six’, quedan fuera del top 10. Los Gunners ocupan la 11ª posición. El club londinense gastó ‘sólo’ 132 millones de dólares. Los Reds están en el puesto 18, con apenas 85 millones de dólares.

El Real Madrid , conocido por sus fichajes ‘galácticos’, también fue más ‘medido’ en la ventana actual. Los Merengues gastaron 80 millones de dólares y ocupan el puesto 19 en el ranking.

Completan el top 10 el Barcelona , ​​que ha gastado mucho dinero en la ventana actual, pero le ha costado inscribir a los refuerzos en LaLiga por el tope salarial. El Barça abrió las arcas para traer nombres como Lewandowski o Raphinha . En total, se gastaron 153 millones de dólares.

El representante de Alemania en el ránking, el Bayern de Múnich , que incorporó a Sadio Mané como gran refuerzo para la temporada, gastó 137 millones de dólares.

Ajax, el club que más dinero ganó Si por un lado hay clubes que gastan cientos de millones, hay otros que saben vender. Y el gran ejemplo de la ventana es el Ajax . Acostumbrado a desvelar grandes jugadores a lo largo de la historia, el club de Ámsterdam se ha consolidado comprando jóvenes y revendiéndolos a precios abrumadores. Este es el caso de Antony .

El delantero revelado por el São Paulo fue la mayor venta de la actual ventana de fichajes. El jugador de la selección brasileña fue traspasado al Manchester United en un acuerdo por valor de 95 millones de dólares que podría alcanzar los 100 millones.

De los que más dinero recibieron, el top 10 destaca por tener tres equipos ingleses (C ity, Leeds United y Brighton ), dos portugueses ( Benfica y Sporting ), dos franceses ( Lille y Mónaco ), y uno holandés ( Ajax ), alemán ( Bayern ) e italiano ( Juventus ). Después del Ajax , el City , que ocupó el séptimo lugar entre los que más gastaron, mostró un equilibrio entre entradas y salidas, ocupando el segundo lugar.

El balance del equipo de Pep Guardiola resultó favorable, ya que se embolsó 159 millones de dólares, con una ganancia superior a los 20 millones de dólares.

Un dato curioso entre los 10 clubes que más dinero ganaron es que sólo el Bayern Múnich terminó con números negativos. Entre entradas y salidas, el gigante alemán tuvo un saldo de -33 millones de dólares.

