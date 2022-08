La posición de Memphis Depay con respecto a su futuro

Entornointeligente.com /

El mercado de fichajes estival ha entrado en su recta final y el futuro de Memphis Depay está lejos de definirse. Después de que se confirmara que la Juventus le había un ‘portazo’ para hacerse con los servicios de Arkadiusz Milik, el neerlandés se ha quedado prácticamente sin opciones más allá del ‘leve’ interés del Manchester United y los rumores de un posible movimiento a la Real Sociedad para reemplazar a Isak.

A pesar de que se ha relacionado a Memphis con el conjunto vasco, a día de hoy no hay negociaciones en marcha, tal y como ha informado el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. El futuro del neerlandés continúa en el aire, a la espera -también- de lo que pueda pasar en el United con Cristiano Ronaldo: Si sale, los ‘Red Devils’ presionarían por su traspaso.

La situación de Memphis está en un punto complicado, puesto desde el FC Barcelona ya le han hecho saber que no cuentan con él un año después de que llegase desde el Olympique de Lyon como agente libre. No obstante, con el pasar de los día s toma más fuerza la posibilidad de que acabe quedándose en el Spotify Camp Nou , sobre todo si se concreta la venta de Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea en los próximos días.

En cualquier caso, el internacional con Países Bajos sigue abierto a un movimiento en este mercado de fichajes estival y en el Barça ya lo saben. Eso sí, no será bajo cualquier condición. Si se marcha, será fuera de España y ahora mismo, según ‘SPORT’, solo sería para jugar en la Premier League, si el United acaba decidiéndose por su trapsaso.

No jugará en el Reale Arena La fuente antes citada establece que Memphis y su entorno descartan por completo un movimiento a la Real Sociedad. De hecho, no ha recibido de manera positiva los rumores que le han relacionado con un posible movimiento al equipo entrenado por Imanol Aulguacil. «El entorno del propio jugador ha confirmado a este periódico que no ve ni un ápice de posibilidad de ser uno de los jugadores que cubrirían el hueco que ha dejado Isak al irse al Newcastle», detallaron en el diario catalán.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com