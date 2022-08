La popularidad del ‘surf’, un deporte con auge en Panamá

Entornointeligente.com /

El ‘surfista’ Jean Carlos Camarena durante las olas del Panamericano de Surf 2022. Phillipe Demarsan El surf como deporte acuático ha adquirido una popularidad importante en el país. Hace unos días se celebró la XV edición del Panamericano de Surf en playa Venao, en donde el panameño Jean Carlos González se quedó con la medalla de plata en la categoría del Open Hombres.

Según detalló la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la celebración de este evento generó ingresos por $2 millones a la economía panameña.

Para el presidente de la Asociación Panameña de Surf, Roger Castillero, Panamá, como sede del torneo internacional, pudo ofrecer a los asistentes una «buena calidad de olas».

«Debido a la posición geográfica de playa Venao, recibe grandes oleajes, lo que la hace bastante estable para mantener la competencia por varios días. Esta playa es una de las que tiene mejores infraestructuras del país, aparte de la playa Santa Catalina. Tiene una diversidad de restaurantes y una buena conectividad, por lo que cuenta con los elementos necesarios para hacer un evento de índole internacional», expresó Castillero.

Celebración de los panameños durante el torneo de ‘surf’. Sapir Cosa Para que Panamá fuese sede del Panamericano de Surf 2022, el presidente de la asociación destacó que estuvieron varios meses en negociaciones con la Asociación Panamericana de Surf, que es la confederación de federaciones del continente, hasta que dieron el sí para que Panamá acogiera este importante torneo.

Entre los beneficios socioculturales que le pudo traer este Panamericano de Surf a Panamá, Castillero argumentó que «el impacto turístico que se tiene es grande. Hubo 20 federaciones aproximadamente, con una cantidad de hasta 20 atletas, más los equipos técnicos y acompañantes que visitaron nuestro país».

Continuó, «son atletas de alto rendimiento que tienen una carrera deportiva establecida y una cantidad de seguidores. Son embajadores de diferentes marcas, lo cual tiene un engagement altísimo en todo lo que son las redes sociales. Este impacto turístico le abre la visión a todas estas nuevas generaciones de atletas que ven a Panamá como un país de entrenamiento y por descubrir».

El presidente de la asociación de surf mencionó que esta no es la primera vez que Panamá ha sido escogido para albergar un evento de este nivel.

«Panamá ha sido sede de centroamericanos y mundiales. Venao y Santa Catalina siempre son las playas óptimas para la realización de estos eventos de gran envergadura».

Panamá ha sido sede también del Campeonato Mundial de Surf Máster 2022, Circuito Nacional de Surf 2022, entre otras competencias más.

Retos del Panamericano y presencia panameña

Entre los desafíos que se presentaron para hospedar este torneo acuático, Castillero relató que «lo más importantes fue conseguir el presupuesto».

«La empresa privada antes apoyaba los eventos internacionales de una manera mucho más expedita y con un presupuesto más propicio para la realización del evento. Creo que el factor económico es lo que más impacta para cumplir con el torneo».

Como país sede, Panamá mantuvo en el torneo una destacada delegación que participó en el Panamericano de Surf 2022. Entre los atletas que participaron estuvieron Isauro Elizondo, Tao Rodríguez, Jean Carlos González (medalla de plata en la categoría de Open Hombres), Diego Salgado, Samanta Alonso, Isabela Goodwin, Andrea Vlieg, Evelyn Chávez, Edwin Pérez, Agustín Cedeño, Layla Brady, Ricardo Chiari, Edonays Caballero, María Cristina Canales, Eileen Pittí, Gilberto Soto, María Samudio y Stephanie Bodden.

En cuanto a la popularidad que tiene el deporte en el país, Castillero afirmó que sí es notoria, además «contamos con unas temperaturas agradables los 365 días del año, dos océanos, dos temporadas climáticas lo que posibilita practicar el deporte tanto en el Pacífico como en el Atlántico; contamos con un sinnúmero de playas, y aún muchas por descubrir, lo que posibilita y populariza su práctica. Creo que es un paraíso en desarrollo, hay una gran afición por el deporte, tanto de panameños como de extranjeros».

Para finalizar, Castillero mencionó algunas ideas para que más personas se interesen aún más por el surf y acudan a las olas.

«Creo que Panamá tiene una población a la que le interesan mucho las playas y el deporte, por lo que será cuestión de continuar impulsando el desarrollo del surf. Esta será una herramienta clave para promover este deporte».

Resultados finales del torneo

Durante el Panamericano de Surf 2022, Brasil dominó ambas ramas, quedando campeones tanto en el Open Hombres como en el de Mujeres. Sophia Medina y Mateus Sena se adjudicaron las preseas de oro.

Los ganadores de las demás categorías fueron: Lena Guimaraes, Brasil (Carrera SUP Mujeres); Itzel Delgado, Perú (Carrera SUP Hombres); Lucia Cosoleto, Argentina (SUP Surf Mujeres); Luiz Diniz, Brasil (SUP Surf Hombres); Chloe Calmon, Brasil (Longboard Mujeres) y Jefson Silva, Brasil (Longboard Hombres).

