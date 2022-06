La policía británica imputa a Kevin Spacey por presuntos delitos sexuales

Entornointeligente.com /

La policía británica informa de que ha presentado cargos contra el oscarizado actor Kevin Spacey por presuntos delitos sexuales, y que el actor deberá comparecer ante el tribunal el jueves.

Los fiscales autorizaron el mes pasado la presentación de cargos contra Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres, y otro cargo de provocar que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

La policía dijo que las presuntas agresiones habían tenido lugar entre marzo de 2005 y abril de 2013: cuatro en la capital, Londres, y una en Gloucestershire. Implicaron a un hombre que ahora tiene 40 años y a dos hombres que ahora tienen 30 años.

«Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster a las 10 de la mañana (09:00 GMT) del jueves 16 de junio», ha informado la Policía Metropolitana de Londres, confirmando que Spacey ha sido acusado de los cinco cargos autorizados por la Fiscalía de la Corona (CPS) tras su detención.

Spacey está dispuesto a defenderse

Kevin Spacey, que ganó premios de la Academia por Sospechosos habituales y American Beauty en los años 90, ha dicho que está dispuesto a defenderse en el Reino Unido y confía en que cualquier juicio demuestre su inocencia.

Spacey, que en su día fue una de las mayores estrellas de Hollywood, ha desaparecido en gran medida de la opinión pública desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada hace cinco años.

En noviembre de 2017, el teatro londinense Old Vic dijo que había recibido 20 acusaciones separadas de conducta inapropiada por parte de Kevin Spacey de 20 hombres que entraron en contacto con él en el teatro, o en relación con él, entre 1995 y 2013.

Fue retirado de la serie de televisión House of Cards y de la película All the Money in the World después de que salieran a la luz las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

