La policía mató a hombre armado que trató de entrar en oficina del FBI en Ohio

Un hombre armado intentó entrar a las oficinas del FBI en la ciudad de Cincinnati, Ohio, este jueves, dijeron las autoridades.

La policía mató a un hombre armado vestido con chaleco antibalas que trató de entrar el jueves en la oficina del FBI en Cincinnati, y se había dado a la fuga tras un intercambio de disparos con las autoridades.

El hecho tuvo lugar mientras aumentan las denuncias de las autoridades por amenazas contra los agentes federales días después de que el FBI registrara la propiedad del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida .

Los funcionarios federales aseguraron que el hombre intentó entrar al área de control de visitantes en la oficina del FBI y huyó cuando los agentes lo confrontaron. Fue perseguido hasta la Interestatal 71.

Se cree que el hombre estuvo en Washington en los días previos a la insurrección del 6 de enero de 2021 y puede haber estado presente en el Capitolio el día del ataque, según un oficial de la ley informado sobre el asunto. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El sospechoso fue identificado como Ricky Shiffer, de 42 años, según el oficial de policía. No fue acusado de ningún delito en relación con el ataque del 6 de enero, dijo el funcionario. Los investigadores federales están examinando si Shiffer pudo haber tenido vínculos con grupos de extrema derecha, incluidos los Proud Boys, dijo el funcionario.

Se han reportado un número creciente de amenazas contra agentes y oficinas del FBI en todo el país desde que se ejecutó la orden de allanamiento en Mar-a-Lago. En Gab, un sitio de redes sociales popular entre los supremacistas blancos y los antisemitas, los usuarios advirtieron que se están preparando para una revolución armada.

Un vehículo policial se encuentra frente a la Oficina de Campo del FBI en Cincinnati, Ohio, el 11 de agosto de 2022. La cadena NBC News informó que el hombre armado con un rifle estilo AR-15 disparó una pistola de clavos contra el edificio. Las autoridades cerraron dos carreteras e impusieron un cierre del área.

Los funcionarios federales también han estado rastreando varias conversaciones preocupantes en Gab y otras plataformas que amenazan con violencia contra los agentes federales. El director del FBI, Christopher Wray, denunció las amenazas cuando visitó otra oficina del buró en Nebraska el miércoles.

«La violencia contra las fuerzas del orden no es la respuesta, sin importar con quién estés molesto», dijo Wray el miércoles en Omaha.

La agencia federal advirtió a sus agentes que eviten a los manifestantes y se aseguren de que sus tarjetas de seguridad «no sean visibles fuera del espacio del FBI», citando un aumento en las amenazas en las redes sociales al personal y las instalaciones de la oficina. También advirtió a los agentes que estén atentos a su entorno.

La advertencia no mencionó específicamente el allanamiento en Mar-a-Lago, pero atribuyó las amenazas en internet a «informes recientes de los medios sobre la actividad de investigación del FBI».

*Con información de Associated Press y Reuters.

