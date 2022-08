La Policía detuvo a 133 vendedores de drogas en un mes, pero sospecha que puede haber muchos más

Entornointeligente.com /

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó ayer sobre las acciones contra el narcotráfico llevadas a cabo por su cartera en el área Metropolitana. Entre el 15 de junio y el 15 de julio, la Policía hizo 78 allanamientos y 43 intervenciones en la vía pública, cerró 52 bocas y detuvo a 133 vendedores de drogas. «Estamos satisfechos con la actuación policial, pero esto no quiere decir que el trabajo se haya acabado. Según fuentes de Inteligencia Policial, es probable que haya más vendedores de droga. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sería una irresponsabilidad declararnos ganadores en la guerra contra el narcotráfico antes de habernos cerciorado de que ya no quedan narcos sueltos».

Heber hizo una puntualización similar con respecto a las bocas de pasta base. «Sabemos que se cerraron 52. Ahora, ¿es probable que algunas hayan reabierto en una ubicación geográfica diferente? Sí, es probable. Sería raro, porque no tiene sentido que alguien a quien le cerraron la boca de venta de drogas quiera seguir insistiendo en el negocio en lugar de emprender en una fintech o en los agronegocios. Pero sabemos que podría llegar a pasar».

La cifra clave sobre el despliegue en Rivera: 50% son las chances de que el delito se corra hacia Tacuarembó en lugar de hacerlo hacia Santana do Livramento.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com