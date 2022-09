La plataforma Roblox vende por 5.000 dólares un diseño digital de Carolina Herrera

Entornointeligente.com /

Karlie Kloss pisa la pasarela con un vestido amarillo con flores rosas de falda vaporosa y cuello camisero abotonado hasta arriba, completado con un ancho cinturón. La top estadounidense desfiló con él en la presentación de la colección primavera-verano 2023 de Carolina Herrera y acaparó las miradas de los asistentes a este show celebrado en el hotel Plaza, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York. El vestido, un diseño de Wes Gordon, director creativo de la firma neoyorquina desde 2018, todavía no puede adquirirse en las tiendas, pero ya ha sido vendido en el mundo digital. En concreto, en la plataforma Roblox, y por un precio elevado, más de 5.000 dólares (5.040 euros), según informa Vogue Busines s y confirma Puig.

En el mundo digital la inmediatez es clave, y el mismo día del desfile físico en Nueva York, el 12 de septiembre, Karlie Kloss compartió en su cuenta de Twitter un vídeo en el que salía desfilando con el vestido y un avatar suyo replicaba sus movimientos sobre la pasarela. «S aliendo de la pasarela y entrando en Fashion Klossette solo en @roblox», anunciaba la top en su cuenta, dando a conocer así la colaboración de Carolina Herrera con esta plataforma de videojuegos creada en 2016 que se ha hecho un nombre en el mundo de la moda virtual, con la presencia entre su oferta de prendas virtuales de marcas como Burberry, Gucci, Adidas, H&M, Nike, Tommy Hilfiger o Ralph Lauren. Con esta acción que coincidió con su desfile, Carolina Herrera se adentraba por primera vez en este mundo virtual de Roblox. En la web de la plataforma se puede leer la descripción del conjunto, que fue puesto a la venta inicialmente por 500 Robux (la moneda oficial de la plataforma, que equivale a unos 5 dólares): «Vestido floral amarillo de Carolina Herrera vestido por Karlie Kloss en la pasarela para la colección primavera-verano 2023 el 12 de septiembre de 2022. Este artículo creado por la icónica firma neoyorquina ha sido llevado a la vida por la diseñadora de UGC [siglas en inglés de User Generated Content] Lovespunn».

Match with @karliekloss in the Fashion Klossette x @Lovespunn version of this SS ‘23 @carolinaherrera . Get the dress here: https://t.co/YdfDLDnl6g https://t.co/h2lGeTHaGd

— Roblox (@Roblox) September 12, 2022

La creadora digital ha mostrado su sorpresa ante la cotización alcanzada por su creación en su cuenta de Twitter , en la que ha afirmado que «ha sido increíble trabajar con dos reinas de la moda», como la firma Carolina Herrera y la top Karlie Kloss. Según los datos de la plataforma, se han vendido 432 unidades de estos modelos digitales, que estuvieron disponibles por un periodo limitado de cuatro horas, y han alcanzado un precio medio de reventa (se pueden vender a otros usuarios) de 1.883 dólares. « El precio de reventa tiende a fluctuar según la oferta, y el vestido ahora se ha vendido varias veces por más del equivalente a 1.000 dólares (en Robux) y una por más de 5.000 dólares», señala Vogue Busines s . El fenómeno de la ropa intangible ha llegado para quedarse, y según explicaba en este artículo de S Moda la consultora de Silicon Valley Cathy Hackl, conocida como «la madrina del Metaverso», esta tendencia se va a afianzar debido a «la convergencia entre nuestras vidas físicas y digitales. Internet liberado de los escritorios y los teléfonos para rodearnos por completo».

Plataformas como Roblox y Polygon y juegos como Pokemon Go o Fortnite han ampliado en los últimos tiempos sus colaboraciones con firmas de moda. Y, según contó Wes Gordon a Vogue Businesss, fue la propia Karlie Kloss, conocida por sus habilidades como programadora (en 2016 lanzó el proyecto Kode with Klossy para animar a niñas y mujeres a adentrarse en ese mundo), quien le llevó esta propuesta de colaboración con Roblox. Es una constatación más de que la simbiosis entre mundos virtuales y moda no deja de crecer: el pasado junio, Mark Zuckerberg , creador de Facebook e impulsor de Meta, anunció –vistiendo una sudadera con capucha firmada por Balenciaga, todo virtual, tanto él como la prenda– que las prendas digitales de Prada, Balenciaga y Thom Browne pasarían a poder adquirirse en Meta. Nuevos universos que se abren para la moda.

El vestido de Carolina Herrera que ha sido replicado digitalmente y vendido por 5.000 dólares. Foto: Imaxtree

LINK ORIGINAL: S Moda

Entornointeligente.com