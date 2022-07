La planta de menos de 3 euros de Leroy Merlin que no ahuyenta al fantasma de tu ex pero sí moscas, mosquitos, ratas, ratones y cucarachas

Entornointeligente.com /

Originaria del Mediterráneo y Asia, la ruda es una planta aromatizada usada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales . Sin embargo, también puede servir como alternativa natural o complemento a cebos, trampas o aerosoles para insectos. Y es que este arbusto, que podemos encontrar en Leroy Merlin, desprende un olor que no soportan los ratas, ratones, cucarachas, moscas y compañía.

En Trendencias La mosquitera corredera de 10 euros de Lidl y otras tres opciones para que no nos acribillen los mosquitos este verano Aunque la ruda ha sido usada durante miles de años como hierba curativa, su ingesta en grandes cantidades puede ser perjudicial para la salud y la vida así que lo mejor es no ingerirla. No obstante, todavía nos puede ser de gran utilidad a la hora de decorar y/o, sobre todo, para mantener un hogar libre de bichos.

Existe una gran variedad de especies de esta planta, sin embargo, la que podemos encontrar en Leroy Merlin es ideal como planta de exterior . Así que puede tener un uso ornamental en jardines, porches, terrazas, balcones y ventanas con destino en macizo o maceta o jardinera. Se entrega con una altura aproximada de 15 cm.

Es de tipo anual y florece una vez al año en primavera y verano. Requiere una frecuencia de riego de dos veces a la semana y se recomienda un abono de huerto con substrato de tipo mantillo hortícola. Por lo demás, aguanta perfectamente una exposición a pleno sol y unas temperaturas de 5 a 25°.

Se trata de una planta muy sencilla de cultivar y de mantener , además de longeva. Aunque no tolera las heladas y es mejor si no le da la luz de forma directa.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades determinan que, la mejor manera de prevenir plagas en casa, es eliminar las fuentes de alimento, el agua y los elementos que les brindan refugio. Es decir, el uso de plantas para estos casos no es milagroso pero ayuda y tenemos el caso de la citronela con los mosquitos como ejemplo .

Al ser de exterior, no podremos poner la rauda en nuestra habitación para evitar los molestos zumbidos nocturnos pero sí podemos colocar un macetero de ruda en la entrada de casa o en floreros posicionados en lugares estratégicos (como ventanas), para que el interior se empape de su peculiar aroma. Y por menos de 3 euros.

PVP en Leroy Merlin 2,99€ Fotos | Leroy Merlin

