La piedra blanca de limpieza de Mercadona: precio diez, milagro contra la suciedad y alternativas en el mercado

Entornointeligente.com /

Si somos sinceras con nosotras mismas, hay hechos que delatan que nos hacemos «mayores» (en el buen sentido de la palabra, no alarmarse) y uno de ellos es la preocupación por presumir de una casa diez. Y no, no hacemos referencia a gastarnos un pastizal en decoración, hablamos de truquitos que mejoran y facilitan nuestra vida.

Tras dar a conocer la solución para tender la ropa dentro de casa los días de lluvia de Ikea o el elegante centro de reciclaje que parece un zapatero de Leroy Merlin , toca viajar al pasado y recordar el poder piedra blanca de limpieza.

En Trendencias Leroy Merlin sustituye el cubo de basura por un elegante centro de reciclaje que parece un zapatero Para qué sirve la piedra blanca de limpieza Somos muchas las que recordamos este clásico de toda la vida que, a veces, cae en el olvido. Los expertos de Decoesfera lo dejan claro: estamos ante «un único producto nos permite limpiar muchas estancias y superficies distintas: cocina (la vitro, la campana, los fogones…), baño (los lavabos, los azulejos…), o la plancha».

Además, «desengrasa, pule y crea un efecto impermeable en las superficies lavables» , como apunta el fabricante Starwax . Vaya, un todoterreno en toda regla de esos que podemos emplear para (casi) todo en casa.

Quizás desconoces qué es exactamente este producto, «una especie de roca fabricada con arcilla que aplicada con ayuda de una esponja nos ayuda a limpiar prácticamente cualquier rincón de nuestra casa» apuntan en Decoesfera. Nunca está de más saber lo que tenemos entre manos, nunca mejor dicho.

Cómo se usa La piedra blanca de limpieza es tan sencilla de utilizar que asusta y todo. Sencillamente, tenemos que emplear la esponja que viene en el bote, humedecerla y coger un poco de arcilla con ella . Cuando tengamos esto listo, toca limpiar la zona que deseemos con un ligero frote, después aclaramos. Milagro a la vista.

En Trendencias Cinco elegantes armarios para reciclaje de Leroy Merlin con los que el cubo de basura antiestético es historia Tres opciones para comprar online Este milagro de la limpieza se vende en droguerías y pequeños supermercados de los de siempre , también en Mercadona , al igual que la tienes disponible en plataformas online (por si te da pereza salir de casa solo para comprar esto). Una de las opciones más económicas la encontramos en Leroy Merlin y cuesta 8,99 euros .

Piedra de limpieza STARWAX. 8,99 euros en Leroy Merlin.

Piedra de limpieza STARWAX 375gr

PVP en Leroy Merlin 8,99€ La auténtica piedra de arcilla blanca. 16,95 euros en Amazon.

La Autentica Piedra De Arcilla Blanca – 1/2 Kg

Hoy en Amazon por 16,95€ Arcilla blanca limpiadora de Bio. 18,90 euros en Amazon.

Bio Arcilla Blanca Limpiadora 600 Gramos, Arcilla Blanca Limpieza, Limpiador Hogar Multiusos, Piedra Blanca Limpieza, Esponja incluida en el tarro

Hoy en Amazon por 18,90€ En Trendencias | » Cómo funciona Vestiare Collective, trucos para sacarle todo el partido y qué opinan los que lo han probado «

En Trendencias | » Cómo llevar un vestido blanco y 21 ideas para combinarlo con acierto «

En Trendencias | » Estilo streetwear: cómo llevarlo y todas las tiendas y marcas que debes tener en el radar «

Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Zara Home, Amazon, Leroy Merlin

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com