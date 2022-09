La Piñata de los Precios

Entornointeligente.com /

Señores que manejan y mangonean nuestros churupitos, no saben que vender a más de lo que se debe la comida como las medicinas y todos los demás servicios, se llama usura, que dicha usura es contraria a los intereses del venezolano, pues aunque este incremento de precios, se adorne luego con un aumento de «salario mínimo» o de «pensiones para los viejitos», o algún que otro paño tibio, no es más que una medida que lesiona en grande, el poder de compra de los más pobres. Ese no es otro que el pueblo venezolano, que a no dudar ahora le rendirá menos el bolivar. Menos hoy con el precio de un cartón de huevos a Bs. 40=40.000=4,000.000 cuatro millones.

Opinamos que, en estos momentos sin entrar en tecnicismos ni en estudios profundos expresados por expertos de la economía, no se justifica ni es saludable para el proceso esta devaluación artificial auspiciada por los más de ustedes comerciantes, aumentando a diario el precio de todo lo que venden. acorralando día a día aún más y más el estrecho peculio del venezolano

Esto es de Perogrullo dice el profesor Pera Loca, famoso economista graduado en la universidad de Padua. La devaluación del bolívar es una realidad hoy frente a los precios monstruosos de alimentos básicos nacionales e importados incluida las medicinas elaboradas por laboratorios venezolanos o importadas,vemos que el venezolano, día a día se empobrece más, por tener a causa de estos injustificados aumentos de comerciantes, distribuidores, importadores y «fabricantes» o ensambladores nacionales cometen a diario a la vista de totili mundo, por lo cual ñor alpargatas, amanece con menos poder adquisitivo para adquirir la cesta básica o canasta diaria, que sube hoy a unos $ 380 dólares diarios aproximadamente.

Vivimos hoy en el paraíso de los oligarcas, la meta dorada de los que comprando dólares y manteniendo cuentas en bancos extranjeros se enriquecen día a día más y más a costillas de los que integramos el pueblo.

Si, esta medida de devaluar el bolívar a lo calladito, es tan positiva como algunos sectores dentro de este gobierno nos quieren hacer ver, ¿por qué no es aplicada por el gobierno de Estados Unidos? bueno ¡de hecho la aplica!, pues en U.S.A. cada vez que necesitan encienden la máquina de hacer billetes verdes, de los que dicen aquello de

«Nosoros en Dios confiamos», todo al contrario luchan y trampean para continuar engañando a las naciones que con ellos comercian, y mantener el alto costo del dólar de papel «no respaldado hoy por oro» a toda costa frente a las demás monedas.

¿Porqué razón?

Claro exclama Felipe, tomando de la tasa que tiene en su mano, el último sorbo de cafe negrito, una gran parte de nuestras reservas en oro se encuentran en Inglaterra,

Robo este de 31 toneladas de oro venezolano reservado en el Banco de Inglaterra, el mismo que el Gobierno británico junto a Juan Guaidó han despojado a la Nación. El caso llegó a la Corte Suprema de Reino Unido que decidiría la autoridad legítima para administrar las reservas

Como nota de interés.

La producción anual puede llegar ahora a un total de 75 t, cuyo valor de mercado, en julio de 2021, superaría los 4.400 millones de dólares.

Les pregunto ¿quien las mandó a Inglaterra?

Según los balances del Banco Central de Venezuela, las reservas de oro monetario venezolano quedaron reducidas a 98 toneladas para finales del año 2020. Un año después, en diciembre de 2021, la cifra llegó al mínimo histórico de 79 toneladas

Pregunta que les dejo de tarea, apreciados lectores.

¿Que presidente fue quien ordenó mandar el oro venezolano en barras a Inglaterra?

¿Por qué motivo o razón?

Esto nos sucede por ser tan ingenuos, si señor, nos las pringaron los ingleses, toneladas de oro venezolano en manos de los descendientes de William Drake, «entre piratas y corsarios te veas». Una de las razones por la que el gobierno se ve obligado «por ingenuo» a devaluar el bolívar. Por esto mantenemos hoy el dólar como moneda dura en Venezuela.

Debemos tener en este momento como Hugo Chávez nos decía «que es paz descanse» una moneda común latinoamericana, pues hay cosas que siendo elementales estrategias económicas, no las aplicamos a pesar de ser de Perogrullo, como es el sumar, restar o multiplicar, o es que acaso no escuchamos a nuestro líder cuando en sus discursos nos indicaba las líneas políticas a seguir, no lo saben interpretar hoy, aquellos que como nuestro presidente Maduro Moros, estuvieron a su lado, o es acaso que les interesa jugar a la revolución sin hacer revolución. Aunque la verdad sea dicha las cosas se ponen color de hormiga o de bachaco, para Venezuela asediada por un injusto y desbastador bloqueo gringo, embargos y sanciones de todo tipo, a más de la pandemia, y virus lanzados al aire por laboratorios secretos de la guerra, para desestabilizar a las demás naciones, y poder vender armas a troche moche, aupando guerras como la de Ucrania.

¿Como explicaran muchos (dirigentes) al pueblo esta devaluación luego de años de proceso revolucionario?, una guará diría un guaro barquisimetano, o «que molleja» dirá un marabino.

Sin duda el señor Tío Samuel debe estar muy complacido, con esto, que benefician en grande su política de guerra y de un cambio global,como son el bloqueo, las sanciones y devaluación de monedas de aquellos países considerados enemigos de su credo «democrático».

Los Halcones de la Guerra golpean en contra de nuestro proceso bolivariano, sin duda alguna, conspiran a diario en contra de los mejores logros de nuestro proceso bolivariano, conspiran en contra de un mejor indicador es la economía venezolana, lo que traduce en hechos y no en palabras, es la cruda realidad, en nuestro caso la cruda realidad es que hemos devaluado a nuestro bolívar, hemos cumplido fielmente con los intereses y deseos de los oligarcas tanto nacionales como extranjeros, a más los del Fondo Monetario Internacional, todos deben estar hoy gozando un banco. Los conspiradores siguen hoy aumentando los precios a lo loco

Por esto insistimos mucho, que las palabras hay que traducirlas en hechos concretos, nada hace un líder único, ejemplar, si lo dejan sólo sus ministros, y gobernadores, si sus equipos, son incompetentes, si no saben tomar decisiones correctas, si no lo interpretan y dirigen el barco de la patria a buen puerto.

Nuestro líder y presidente Maduro M., ha realizado y realiza, esfuerzos titánicos para transformar el estiércol en buen abono, para que esta revolución, haga florecer las rosas rojas del proceso revolucionario, pero esto no lo puede hacer rodeado de personas que lo engañan, no le digan la verdad de lo que está sucediendo, sin duda hay quienes tratan de hacerlo.

Se trata de tener principios, dignidad y orgullo de sentirnos venezolanos, bolivarianos, y dignos hijos de nuestros libertadores, actuemos en consecuencia y escuchemos a nuestros líderes Chávez y a nuestro presidente Maduro Moros, actuemos siempre uniendo sus palabras a nuestras acciones. No insultemos la memoria de Bolívar devaluando el signo que lleva su nombré, en su memoria digamos con orgullo, no a más devaluaciones de nuestro signo monetario, todo lo contrario a medida que nuestro bolívar sea más fuerte se revaluó frente al dólar y las otras monedas, seremos todos más felices, más prósperos y nos sentiremos más capaces, inteligentes y dignos de llamarse, bolivarianos, y dignos hijos de Bolívar y Chávez.

