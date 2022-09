La più grande laguna di Doñana si prosciuga a causa della siccità (audio notizia)

Entornointeligente.com /

https://voce.com.ve/wp-content/uploads/2022/09/Audios-laguna-05-09.mp3

La laguna di Santa Olalla, la più grande laguna permanente di Doñana e l’ultima con un po’ d’acqua ad agosto, è finita per prosciugarsi completamente, a causa di un periodo di intensa siccità e del sovrasfruttamento della falda acquifera da parte del complesso turistico di Huelva di Matalascañas, che ha aggravato la situazione a Doñana.

Come riportato in un comunicato della Stazione Biologica di Doñana, la laguna si è ridotta a una piccola pozza al centro, dove gli uccelli acquatici non arrivano più. E questa è la terza volta da quando sono disponibili le registrazioni. In precedenza era successo nel 1983 e nel 1995.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com