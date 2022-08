La Petra Pérez de Pedro Contreras, el poeta de la historia

Entornointeligente.com /

Ayer mi comay Chela, por estos conucos vimos a Petra Pérez. Ella es como una hija putativa del poeta de la historia y ayer mi comay, se vio por aquí. Ella, no luce como si el PIB estuviera por los cielos y tampoco proyecta en su físico y vestimenta, una situación que no precise que para este 2022 el crecimiento será, como lo dijo el camarada Maduro de un 120%», como no lo indicó el camarada y obrero Maduro. Petra Pérez pasó por el conuco de Ñango Marín con el vestidito todo lleno de huecos y sus cholas todas rotas. Casi andaba descalza. O sea, el crecimiento puede ser alto y el PIB puede estar por lo cielos, pero la realidad de Petra será muy roída. https://www.aporrea.org/actualidad/n376059.html

Así son los altos líderes de la revolución Chucha. Ellos a medida que progresan con sus vidas particulares que privatizan, tienen la opción de construir sus herramientas Ad Hoc, que les permiten explicarnos a nosotros, los avances que viene alcanzando el llamado proceso bolivariano y revolucionario. Ellos, mi comay, se apropiaron del PIB y de esa cosa que llaman crecimiento económico y «ven» al pueblo, a través de esa «realidad», que es SU realidad. Petra Pérez es como aquella Coromotico, que Pedro León Zapata nos pintó en la IV.

Ayer Mamanta estuvo con la Petra Pérez del poeta de la historia. Estuvo acompañada por el curita de Barcelona y de un señor médico, que tiene el nombre, como uno de los hijos de Zebedeo o Alfeo, que fueron personajes bíblicos.

Chela, estos hijos de Zebedeo y Alfeo, se llamaron Jacobo y creo que uno de ellos, integró el partido de los doce Apóstoles donde evidentemente hubo una traición, no del pueblo, sino de la macolla de Jesús.

Esta herramienta del poeta de la historia Pedro Contreras, me permite observar mi comay Chucha, una manera de ver la realidad, pero noto mi comay, que cuando el poeta tuvo listo el tigre, como que le tuvo miedo el cuero y se vino al final, con un pincel y un momento, que no es el de hoy. Ayer y hoy mi comay, se parecen tanto, que uno no puede olvidarlo. A veces el momento de hoy, está como más feo. Allá hubo un viernes negro. Hoy mi Chucha, todos los días nos parecen Negro y Petra Pérez lo sabe.

La diferencia entre la herramienta de los altos políticos de la «revolución» y la herramienta del poeta Pedro, es considerable. La «revolución» mi comay, ha adoptado un instrumento frío no animado, pero según cuentan los especialistas, es objetivo y además es matemático y dicen que las matemáticas no mienten, pero como son de embustera esta bicha. Hay que ponerle cuidado a las matemáticas y a los datos porque son como un paquete chileno. Si dudan, pregúntenle al fantasma de Bachelard. Dicen los técnicos, que estos instrumentos son matemáticamente precisos y facilitan la tarea de generalizar y homogeneizar algo, que social y políticamente no es posible. Los técnicos y «revolucionarios», asumen hoy, que su condición de herramienta objetiva, disipa otro tipo de torceduras.

El instrumento del poeta de la historia es altamente sensible. O sea mi comay, este instrumento siente, padece y puede arrecharse. En un libro muy famoso y leído, se intuye que las arrecheras pueden suceder, cuando estas Petras Pérez tiene conciencia para sí. No es el caso de hoy en el partido de la «revolución» y en muchas Petras, que se viven tranquilas en esta revolución que tienen la condición, según dicen, de ser una revolución feminista, pero Petra Pérez anda por ahí toda desguañanga.

La dirección política de la «revolución» ha desarrollado eficazmente una técnica que evita (por ahora) está posibilidad. La «revolución» para evitar que el instrumento (Petra Pérez) del poeta de la historia se arreche, usa un Chávez que se quedó solo en «Schiff» de este instrumento.

Petra Pérez es el factor o herramienta con el cual, el poeta de la historia calcula, evalúa y hace visible los «cambios» que se están produciendo en este socialismo. En su imaginación y análisis; el poeta suelta en la calle cientos de Petras que se van a las escuelas, a los hospitales, a las paradas del transporte público y llegan hasta las plantas potabilizadora de agua. Cada Petrica en la calle, es como una esponja que se va llenando de angustias y contradicciones, que aún no sabe resolver. No puede explicarse esta Petra todavía, cómo Chávez sugirió una cosa o una forma de hacer las cosas y en la realidad de hoy, se hace de una manera distinta.

Al no tener claridad en las contradicciones, las Petras se van llenando de preguntas y estás que siguen son algunas de esas preguntas que el poeta de la historia siente que las Petras se hace:

«2) ¿Qué pensamiento ocuparía la mente de Petra ahorita, con la cantidad de renunciaciones que ha tenido…? 3) ¿Qué pasa por la mente de las Petricas que caminan por la calle ahora, viendo el disparo de los precios y del dólar…que antes era enemigo… después amigo y ahora nuevamente enemigo? * 4) ¿Qué le da vueltas en el coco a las Petras que viajan en el transporte público en este minuto? 5) ¿Y qué hacen las neuronas de las Petras que están en el Razetti ahorita, con un muchacho enfermo? 6) ¿Qué resonará la Petra que no ha probado bocado alguno a esta hora?7) ¿Qué reflexionará en este segundo la Petra para la vuelta a clases, sin zapatos ni uniformes? 8) ¿Ella estará pensando en *erres*…o en congresos..o en imperialismos…o en elencioncitas menores…o en invasiones o en desembarco de infantes…o en ideologías de cualquier género? 9) Lo que activa el cerebro humano, y por supuesto el de Petra Pérez son los problemas…y Cada Petra piensa en los suyos….y Busca y espera soluciones a esos problemas…y destina la mayor parte de sus energías mentales diarias a buscar soluciones a esos problemas, y a sus padecimientos

10) Para conectar con la Petra votante, hay entonces que conectar con sus problemas suyos, *no conectarla a ella con los problemas del político, ni del partido ni del Gobierno*(porque eso no es pe….de Petra Pérez) …. 11) Los problemas de Petra son otros (son los que le ponen obstáculos a su existencia y a su dignidad… y que le dificultan la vida, y que la desvelan y le hacen pensar y preocuparse todo el día)12) *¿Ustedes creen que Petra Pérez percibe que el cerebro de los políticos tiene conexión profunda con el cerebro de ella? 14) En el 98 la traidora clase política de Petra Pérez, en la cuarta República, se desesperó cuando vio a Chávez, como opción de poder…15) Y en ese desespero y sofocación acudió a Petra Pérez con un pincel y una acuarela( o Témpera) para pedirle a ella que les pintará a favor de ellos muchos millones de votos, para contener a Chávez… y Petra les dijo *»como no mis hermanos queridos… denme el pincel y la acuarela que yo les pinto los votos que ustedes me están pidiendo que les dibuje»*…. «

Dice el poeta de la historia, que en ese momento «Petra Pérez lo que les pintó fue una linda paloma». El poeta de la historia, creo que se jugó su quiquirigüiqui. Las angustias son de hoy y son las mismas de ayer. Creo que el poeta no vio que fueron dos cosas que pintó Petra hoy: un mojón y una paloma.

Nota: omitimos algunas de las preguntas que formuló el poeta de la historia.

