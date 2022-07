La persecución a Manfred

Entornointeligente.com /

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha sido condenado a un mes de cárcel por un caso de hace 25 años. La justicia considera que el burgomaestre valluno ha incurrido en el delito de incumplimiento de deberes en el pago de 10 mil dólares por la expropiación de un terreno en 1997. Se trata de una querella interpuesta en 2013 por el exalcalde masista Edwin Castellanos (sí, el del caso «puente caído», hasta hoy en la impunidad), que avanzó en ausencia de Reyes Villa hasta el inicio del juicio. En las últimas horas, se ha sumado al proceso el Viceministerio de Justicia, lo cual ha impedido que tenga curso una excepción de prescripción y un incidente de nulidad de la defensa. No extraña que la justicia servil al poder haya sentenciado al Alcalde: la noticia sería que lo hubieran encontrado libre de un cargo de hace 25 años. No extraña porque es más que evidente que Reyes Villa es objeto de una sañuda persecución judicial instruida por el oficialismo. Tiene el mismo propósito que el MAS hubiera comenzado a denunciarlo, por ejemplo, por las filtraciones en la represa de Quecoma; una comitiva de legisladores del oficialismo, encabezada por el diputado Héctor Arce, se ha trasladado al lugar para mostrar esos defectos, pero sobre todo para desgastar a Reyes Villa. ¿En qué momento el evismo dio la orden para que comenzara el acoso judicial contra este burgomaestre? Para la desgracia de Reyes Villa, desde la publicación de encuestas que lo muestran como el opositor con mayores proyecciones e intención de voto para las aún lejanas elecciones generales de 2025. Alguien, que quiere ser el candidato masista en los comicios de ese año, se ha puesto nervioso ante el favoritismo de Reyes Villa, quien ha optado, desde que comenzó su gestión, por no chocar contra el poder ni contrariarlo y por un perfil bajo, con el fin de efectuar la gestión prometida en las elecciones locales. El MAS y su jefe, el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, quieren dar la imagen de que son implacables con los opositores y más con los liderazgos que emergen, así sean internos o externos. La prueba de la persecución contra Reyes Villa, el mejor perfilado en la oposición en la carrera para 2025, es que la Gobernación y el Viceministerio de Transparencia han reactivado más de 14 procesos penales en su contra, originalmente del ámbito administrativo, y tres de ellos ya se encuentran en etapa de juicio. El artículo 234 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 4, expresa que para acceder al ejercicio de la función pública se requiere no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento. En consecuencia, es evidente que el evismo ha emprendido, con ayuda de la vergonzosa justicia sumisa y obsecuente, una persecución que tiene como fin último inhabilitar a Manfred como candidato para 2025. Sería ingenuo creer que el propósito de la justicia es buscar la verdad histórica de los hechos, es decir, si Reyes Villa cometió o no esos delitos. Aquí lo que se impone es la instrucción de descabezarlo, para que el MAS no tenga adversarios electorales. Sin embargo, no olvidemos que al oficialismo ya le ha salido el tiro por la culata en 2019.

