La permanencia de Chávez en el Rojo depende de dictamen médico

Hoy los galenos de Wilstermann brindarán una conferencia de prensa para informar la situación médica del volante argentino Cristian «Pochi» Chávez. Según el informe, la dirigencia anunció que tomará algunas medidas, que podrían terminar en la rescisión de contrato con el jugador.

«Después del informe, nosotros vamos a tomar la decisión, sabemos muy bien que ‘Pochi’ no quiere bajarse su sueldo y tampoco nosotros podemos tener a alguien que primero daña al grupo, no es un líder positivo, sino negativo, y segundo, que sigue exprimiendo al club con un sueldo jugoso de 20 mil dólares sin aportarle el club. No vemos el sentido de continuar con ‘Pochi’», aseguró Gary Soria, presidente del club Wilstermann en contacto con Los Tiempos.

De acuerdo a ese informe médico, que se le comunicó al jugador y a la dirigencia la pasada semana, y que hoy será explicado a la prensa, Chávez ya no podrá jugar sin correr el riesgo de volver a lesionarse.

«El cuerpo médico le dijo que no está bien la rodilla y que si él juega tiende a lesionarse nuevamente, sí puede jugar infiltrado, pero de nada sirve porque de la misma manera él se volverá a lesionar y esto podría afectar al club, porque si ‘Pochi’ vuelve a recibir otra lesión dentro la cancha jugando un partido de futbol, a nosotros como club nos implica contratarle por ley mínimamente por seis meses más, eso significa perder 120 mil dólares más», dijo Soria.

Por este motivo y porque Chávez no jugó ni un solo minuto en este torneo Clausura, la dirigencia propuso a Chávez rebajarse el sueldo.

«El me respondió ‘yo por amor al club no me bajo ni un peso’. Me aseguró que no le interesa el club y que cobrará lo que dice su contrato. Incluso nos dijo ‘si quieren rescíndanme, pero lo hablan con mi representante’», aseguró Soria.

Con ese panorama, la dirigencia definirá en las próximas horas la situación del volante argentino que llegó al club en 2017 y ganó dos títulos nacionales.

«Nosotros a partir de mañana (por hoy) vamos a tomar una decisión de si ‘Pochi’ continúa o no en el equipo. El tema también lo tendrá que ver la parte legal, ver en qué condiciones está su contrato y de acuerdo a eso se tomará una decisión», dijo Soria.

El titular del club aviador sostiene que Chávez es un «líder negativo en el grupo», ya que asegura que «solo se ha encargado de hacer camarilla desde que ha llegado. Antes que llegue el equipo era bien unido».

Al respecto el jugador aseguró a algunos medios que después de la conferencia del cuerpo médico dará su versión.

El informe médico que se ofrecerá hoy, según Gary Soria, no será solo sobre el estado de Cristian Chávez, sino también de otros, como Humberto Osorio.

Wilstermann busca rival para amistoso

El director técnico de Wilstermann, Alberto Illanes, aseguró que tiene planificado jugar al menos dos partidos amistosos durante el receso de la fecha FIFA.

«Tenemos que tener partidos, si podemos dos. Tenemos que jugar el fin de semana. En este tiempo debemos terminar el trabajo que estamos realizando con fútbol, vamos a buscar rivales y vamos a jugar», aseguró Illanes en entrevista al programa On Sport.

Señaló que está en conversaciones con algunos técnicos para definir a los rivales. Asimismo, tiene programado un amistoso con la reserva donde podrá observar a los juveniles.

