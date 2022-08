«La percepción del Minae no fue buena»

Entornointeligente.com /

Costa Rica no tuvo una política fuerte desde el punto de vista ambiental y eso generó que la percepción del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) por parte de los ciudadanos no sea buena, de modo que la actual Administración se comprometió a darle músculo para recobrar potencia en dicha cartera ante la importancia de su papel en la sociedad costarricense.

Esa es la visión de Franz Tattenbach Capra, jerarca del Minae, quien lleva tres meses a cargo del Ministerio y pretende lograr mejoras en materia ambiental.

El Ministro de Ambiente y Energía conversó con Iary Gómez Quesada, gerente general de Grupo Extra, y Sandra Cordero Gutiérrez, directora de DIARIO EXTRA, para exponer las principales propuestas de su administración. A continuación, un extracto de la entrevista con el representante del Poder Ejecutivo.

¿Cuál es su visión sobre la gestión que hace el Minae?

– Una de mis metas es una mejoría radical que están dando el Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) y el Minae hacia la población. El Minae es el Ministerio de Ambiente, la gente espera que denunciemos, que atendamos y protejamos el ambiente. Hay un nivel de conciencia en la población que se espera que vaya. Si el Minae no va, ¿quién queda mal? Pues es el Estado y el Minae. Eso para mí tiene que cambiar y esa es una de mis metas. La percepción que se tiene del Minae no fue buena, me duele decirlo, pero no fue buena. A nivel de población no lo ven bien.

La percepción de muchos ticos es que jugamos de ser un país verde, pero eso no se refleja en las acciones. ¿Qué pasa con eso?

– Pasan dos cosas. Primero, el tema verde creo que sí se ha tratado de consolidar en lo que estrictamente podemos decir que es verde, que es que no deforestemos, que se protejan los parques, se protejan los bosques. En los ríos un poco más mal, en el agua, agroquímicos. Hay temas consolidados. Costa Rica es un país que ya puede decir que produce sin deforestación, eso no es poca meta. Pero eso que está consolidado, no podemos seguir solo detrás de ese caballo, hay que dar la transición.

¿Cuál es el manejo de la adaptación al cambio climático?

– En emisión de gases de efecto invernadero, del cambio climático, Costa Rica no ha reducido emisiones por ningún lado, tiene muchos lanzamientos de proyecciones, aunque ya empezó una sustitución de vehículos interesante, ya el 7% de los vehículos que se importaban este año son electrificados, eso es más grande que en toda América Latina. Pero digamos, en eso de que si somos eficientes en las emisiones, a mí me gusta decir que sí, que andan bien, porque resulta que el sector forestal lo ha hecho tan bien que ha crecido en espacio, que ahora es el 50% de territorio nacional. Son bosques que están creciendo y capturando dióxido de carbono (CO2) a tal punto que uno de los sectores más emisores, que es la agricultura, podría decir que se está viendo compensada por lo que captura ese sector forestal. Ciertamente el país tiene que empezar una ruta de producir emisiones del sector agropecuario con las famosas NAMA que le llaman, que son acciones de tecnología apropiadas para reducir emisiones en ganadería, en café, en banano y piña.

¿Cómo encontró el Ministerio de Ambiente y Energía?

– Es un Ministerio muy profesional que tiene mucha capacidad humana y equipo que conocía mucho. De hecho, no iba a nombrar a nadie nuevo, mis viceministros y directores son gente de adentro. Me siento a gusto con el equipo que hay. Obviamente hay un redireccionamiento de énfasis. Sí encuentro que tal vez hay cosas que hablaba muy bien, pero tal vez son etapas en las que se pasan. Uno a veces promete, hace y después tiene que implementar.

Se suponía que íbamos a ser Carbono Neutral para 2021. ¿Tenemos la oportunidad de llegar a serlo? ¿En qué condiciones?

– Creería que eso era una aseveración (en la Administración de Óscar Arias) porque primero había que definir qué era la Carbono Neutralidad, que nunca lo hicimos, y era imposible llegar a eso en 2021. Tal y como se está viendo, no lo somos. Pero quizá hemos sido cuidadosos, porque sí somos Carbono Neutral donde sí hemos invertido recursos. Costa Rica ha invertido mucho en recursos en el sector de protección de bosques. Sinac y Minae cuidan sus bosques, hay protección y ha habido reforestación. En el agropaisaje ya somos Carbono Neutral, en combustibles no. Tenemos que electrificar el transporte, bajar la dependencia en el transporte privado y creo que vamos por buen camino. Hay que cambiar la flota de carros.

¿Qué tan caro es eso?

– Lo sé, el costo es un tema importantísimo. El problema es que los carros nuevos son caros, sean eléctricos o de combustible, pero Costa Rica sí bajó mucho los precios. Pero la pregunta que usted me hace se la está haciendo esta Administración también, es: ¿la rebaja que le hemos hecho a los impuestos está llegando al consumidor? Tenemos esa duda. Eso hay que estudiarlo más.

¿Cuán rentable es el adquirir estos automotores?

– Vea que sí hay demanda, eso es transitorio, eventualmente habrá suficiente competencia y después van a bajar porque pocos países tienen la capacidad de crear tanto diferencial de precios. Aquí tenemos un 70% de impuestos y los eléctricos los están promocionando. Esperaría que sí habrá un impacto y también una oportunidad más en motocicletas y bicicletas, ahí habrá un impacto de que van a empezar a llegar.

¿Cómo están trabajando los parques nacionales actualmente? ¿Solo con tiquete comprado por internet o se puede comprar en sitio?

– Están las dos modalidades en los lugares más visitados. Cuando fueron aflojando las restricciones fue cambiando un poco, porque antes había que hacerlo por internet para reservar (por el aforo permitido), pero ya cuando eso cambió puede ir a ventanilla. Los parques nacionales están en deuda ahorita, porque hay temas con senderos cerrados, la visitación está a medias, estamos trabajando en eso para abrirlos muy pronto. Estamos trabajando para una clasificación de todos los senderos de los parques nacionales, para categorizarlos.

¿Qué tipo de conversaciones sostiene con el MOPT sobre los derrumbes en la ruta 32?

– Legalmente eso es una cosa muy seria a nivel nacional. Creemos que eso, al menos la opinión mía, es que eso se debería tratar a nivel de emergencia nacional. Este año es extremadamente húmedo, la cantidad de ondas tropicales. Esto es una emergencia, no es de un evento. No es que Bonnie nos pegó, es que eso está tan saturado que va a seguir. Recientemente, vimos uno de los derrumbes más grandes que se ha dado en la historia en el Braulio Carrillo. El costo es enorme para esta economía.

¿Se valoró abrir la montaña más?

– Yo sé que el MOPT lo ha valorado. También lo hemos valorado como ambiental, es una cuestión de emergencia. Sí estamos valorando con el ministro (Luis Amador, del MOPT), pero no es para atender la emergencia, sino que es más para mediano plazo, que es permanente, que pueden ser unos túneles falsos. Imagínese usted que aquí ya está la carretera, que están la montaña y los cortes, se construye como otro Zurquí, pero usted lo hace desde cero, tal vez mucho más corto, y entonces ya le pone arriba más naturaleza y entonces tiene el doble rol de que si se da un derrumbe no pasa nada, porque pasa por encima. A la vida silvestre le pasa por encima.

¿Cómo vamos a intervenir Crucitas?

– Crucitas está en un litigio, en un laudo. Nos habían dado la razón, pero hay que esperar que termine el proceso. Entonces, por ahora yo creo que habrá que esperar y esperaremos hasta noviembre para emitir un pronunciamiento sobre el caso. Este Gobierno es de corte de usar responsablemente los recursos que tenemos, este ministro es de ese corte de un uso racional de las cosas, no de las grandes declaraciones que nunca se cumplen. O sea, seamos Carbono Neutral y las emisiones más disparadas por arriba, ese no es mi estilo, mi estilo es más de acción. Pero en este caso, en lo que estamos hablando, no puedo decir nada porque cualquier cosa que pueda decir puede ser usado en mi contra y hay unos plazos que cumplir.

El presidente Chaves dijo que en Crucitas hay $20 mil millones en oro. ¿Qué tan sostenible es contar con ese recurso en la zona?

– La situación de ahora no es sostenible. Está costando muchísima plata tener 175 guardias ahí, es carísimo para el Estado. A pesar de eso hay robos, entonces eso no puede seguir así. Procesalmente no se ha terminado la cosa con Infinito, entonces no puedo hablar. No puedo ser imprudente, es que le puedo hacer un daño al país.

¿Cómo va el proceso de reestructuración del Ministerio de Ambiente y Energía?

– Esto no es una reorganización para generar despidos, más bien nos falta personal. Lo que se cambia es que hay una serie de órganos de desconcentración, dos grandes y otros pequeños. Los que se pasaron de desconcentración máxima a mínima son el Setena (Secretaría Técnica Nacioanl Ambiental) y el Sinac.

¿Cuál es la diferencia entre una desconcentración máxima y mínima?

– Que en la mínima puede tener algún cierto grado de autonomía que usted quiere, pero el jerarca todavía es el ministro. Hoy por hoy, como está el Sinac, depende de una Junta Directiva de 28 miembros donde el voto del ministro es uno más. Cada Área de Conservación y su director viene, entre todos sumamos 28 miembros, y se reúnen todas las semanas. Usted se imagina el desperdicio de talento, de recursos.

¿Cuál es su experiencia en materia ambiental antes de asumir el cargo?

– Durante mi paso del Fundecor, que es una ONG fundada por los Gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, quizá de las últimas que dejó el Gobierno de Estados Unidos junto con la Earth y otras, esa fundación se dedicó a temas forestales y digamos que fue donde nació el concepto de pago por servicios ambientales del país y fue experimentando el concepto de proteger los bosques de la Cordillera Volcánica Central, que en aquel momento tenía un valor estratégico para la protección de las fuentes de agua en la mayor población del país. Fui embajador de Cambio Climático para Costa Rica para tres Administraciones.

¿Actualmente tenemos un embajador de Cambio Climático?

– No, no tenemos a nadie. Creo que el tema se sofisticó más o se prefiere que lo lleve directamente el ministro. Eso es un tema muy importante porque uno se especializa mucho. A mí se me dio rango de embajador porque estábamos negociando muy duro con Brasil y Brasil tiene una diplomacia muy formal, igual nosotros. Entonces ese rango de embajador le permite a uno negociar sin necesidad de que esté el ministro, que no puede estar en todo, pero tiene un rango muy alto cuando está negociando tratados internacionales y posiciones.

