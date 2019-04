La pena de muerte alcanzó en 2018 su cifra más baja en 10 aáos

Entornointeligente.com / El número global de ejecuciones disminuyó un 31% en 2018, la cifra más baja registrada en al menos una década, según el informe anual que Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles sobre la pena de muerte en el mundo. It’s 2019 but the death penalty still exists. These are the methods that countries continue to use. Find out more in our latest #DeathPenalty report https://t.co/ocqD6a7KhN pic.twitter.com/b6OqWlkeIt

— Amnesty International (@amnestyusa) 10 de abril de 2019 El año pasado, un total de 690 personas perdieron la vida debido a este tipo de condena, en comparación con las 993 documentadas en 2017. Top 5 executioners list 2018:

* China

* Iran

* Saudi Arabia

* Viet Nam

* Iraq

Not a list you want to be a part of. End the #DeathPenalty now. pic.twitter.com/DAbJUVqdZp

— Amnesty International (@amnestyusa) 10 de abril de 2019 La organización celebró este descenso global en la presentación del análisis este miércoles en Londres, pero alertó que varios países, entre ellos Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos, han experimentado un incremento de esta práctica. An end to the ultimate cruel, inhuman & degrading punishment is within reach. In 2018, global executions fell by 31% – lowest number in at least a decade.

Read our latest global report: https://t.co/bmuFxBOS5t pic.twitter.com/MEKmauFO1d

— Amnesty International (@amnestyusa) 10 de abril de 2019 En términos generales, China sigue siendo el país que encabeza el número de ejecuciones, seguido de Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Irak. Tras China, Irán ocuparía el segundo puesto con al menos 253 muertes, le seguirían Arabia Saudita (149), Vietnam (85) e Irak (52). BREAKING: Our global #DeathPenalty report is now live. Read it here: https://t.co/raKoOyf3uO pic.twitter.com/wXmBaB4zGL

— Amnesty International (@amnestyusa) 10 de abril de 2019 etiquetas Amnistía Internacional pena de muerte

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

