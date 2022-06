La Paz: Subgobernadora denuncia que vinculados a la minería ilegal bloquean en Apolo y teme por su vida

Entornointeligente.com /

La subgobernadora de la provincia Franz Tamayo de La Paz, Genoveva Espinoza, denunció y responsabilizó a un grupo de personas vinculado a la minería ilegal en Apolo de instalar puntos de bloqueo para exigir su renuncia. La autoridad dijo que se siente amedrentada e incluso teme por su vida, porque recibió amenazas contra ella y su familia. «Aparentemente este bloqueo se está suscitando por las mismas personas, presuntamente las personas han sido parte de la balacera hace poco en Unión Pauje. Es el mismo grupo, porque no los podemos calificar como cooperativistas o comunarios, porque son grupos delincuenciales que están tomando represalias en contra de mi persona por haber denunciado los actos ilegales que van realizando en todo este tiempo», denunció la autoridad en contacto con la ANF. Sostuvo que el bloqueo es protagonizado por un grupo de no más de 50 personas. Identificó como los cabecillas de este grupo a Einar Chávez y Lander Cuevas, quienes se escudarían en la federación de campesinos para continuar con «la extracción del oro, el robo del oro al Gobierno central». Precisó que no son comunarios ni mineros, pero sí vinculados a las empresas auríferas. Acotó que Chávez es parte de las personas que facilitan el ingreso de las empresas a Apolo para la actividad ilegal de la minería. «Ellos no son mineros, son grupos delincuenciales vandálicos que no son de la provincia, también que han conformado con algunos comunarios en beneficio personal, porque aquí lo que están haciendo es un daño al municipio y al país con la extracción del oro», protestó la subgobernadora. A inicios de junio, al menos ocho personas resultaron heridas de bala en enfrentamientos entre comunarios y mineros cooperativistas en Apolo por la actividad minera ilegal que existe en esa región. Este hecho fue denunciado por la subgobernadora y autoridades del Gobierno anunciaron que se asumirán medidas para evitar ese tipo de hechos violentos. «Quieren seguir trabajando, me echan totalmente a mí la culpa porque el Gobierno ha tomado cartas en el asunto a través de la AJAM de intervenir el municipio de Apolo», declaró. La funcionaria pública anunció que asumirá acciones legales contra los cabecillas que identificó y que considera son los responsables de los bloqueos con el único objetivo de presionarla para que renuncie, extremo que ha descartado.

