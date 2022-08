La Paz: Denuncian detención ilegal de cocaleros en Villa del Carmen

Entornointeligente.com /

Vecinos de Villa El Carmen, denunciaron a través de videos este martes que efectivos policiales ingresaron a viviendas privadas para aprehender a al menos siete productores de Coca. Al respevcto, Gualberto Cusi, abogado de Adepcoca, denunció que varios cocaleros detenidos fueron trasladados a una casa particular para ser torturados, entre los detenidos estarían hombres y mujeres. «Aproximadamente están detenidos siete personas, ahí adentro, están torturando en este momento, ni siquiera están detenidos en un centro público, están en una casa privada, torturando a los detenidos hombres y mujeres», dijo Cusi. Este martes, las mujeres de Adepcoca encabezaron la marcha y cerca a la 13.30, la tensión retornó a Villa Fátima. Dos contingentes de policías intentan cercar a los movilizados. El abogado denunció además que la Policía no le permitió el paso al lugar de los enfrentamientos para ver la situación de los cocaleros y pidió a los uniformados no defender a Arnold Alanes. «Como es posible que en este momento no me dejen pasar, para ver la situación de las personas, no es correcto, La Policía tendría que estar a lado del pueblo y no estar protegiendo a una persona», señaló.

Miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz marcharon nuevamente la tarde de este martes exigiendo el cierre del mercado paralelo que hibilitó el grupo afin al MAS liderado por Arnold Alanez.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com