La particular respuesta del DT de Ñublense ante una posible partida por el buen año del equipo

Ni siquiera en el propio plantel de Ñublense imaginaron que a estas alturas estarían realizando una tremenda temporada 2022. El cuadro chillanejo marcha en el tercer lugar del Campeonato Nacional, como uno de los escoltas del sólido líder Colo Colo, y se encuentra en los cuartos de final de Copa Chile tras derribar precisamente en octavos al Cacique, campeón vigente del certamen.

Ante la destacada campaña, que tiene a los «Diablos Rojos»cerca de clasificar a su primera Copa Libertadores, ya se habla de que el técnico Jaime García podría ser tentado y partir a otro club. Sin embargo, el propio estratego aclaró que no piensa moverse del club, al menos hasta el 5 de noviembre.

«Si vienen de Marte a buscarme con un saco de plata, me quedo hasta el 5 de noviembre. No dejo al club aunque me pongan un maletín con plata. No he pensado en África ni en Inglaterra ni en nada» , reconoció el adiestrador en conversación con el diario La Discusión.

Además, manifestó su deseo de continuar en el club en 2023, pero que por el momento solamente piensa en la actualidad: «Este es el club y la ciudad que me paró la olla, así que estoy concentrado en terminar el torneo de la mejor manera. No me interesa que me digan que tengo ofertas de tres clubes ni nada. Ñublense es mi media naranja. Yo estoy enfocado en Ñublense» .

«La disposición de seguir está abierta, pero esto es de ambas partes. También es respetable que no me quieran, porque es parte del fútbol y la vida. Yo hasta por temas de salud nunca he dejado botado a Ñublense y solo en noviembre veré que pasa», añadió.

Consignar que Ñublense recibirá este sábado a Palestino a las 17:30 horas, por la 24° fecha, en busca de un triunfo de alcanzar a Curicó Unido en el segundo lugar como escolta de Colo Colo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

