La parte del cuerpo que Eugenio Derbez se destrozó en el accidente «Lo tiene todo destruido» (+VIDEO)

Eugenio Derbez debera entrar a quirofano. Hace unos días se dio a conocer que el actor Eugenio Derbez sufrió un accidente mientras que grababa una película, también se dio a conocer que el actor sería sometido a una operación, pero sin embargo no habían informado cual zona de su cuerpo había sido la afectada.

Alessandra Rosaldo esposa del actor en las últimas horas mediante un comunicado a la prensa comentó que pese a no haber sido grave el accidente, si le había ocasionado lesiones muy delicadas, lo cual deberá guardar reposo durante varias semanas.

Esta noticia fue por medio del programa Chisme No Like que se dio a conocer cuál fue la parte del cuerpo del actor que sufrió daños y debía ser operada. » Confirmado que Eugenio se destruyó el hombro, el tema es que el hombro tarda mucho en recuperarse «, expreso Javier Ceriani, quien también argumento que el actor no se encuentra grave, sin embargo es un tema delicado que conlleva a varias complicaciones.

te puede interesar: Actor Eugenio Derbez fue llevado a urgencias tras sufrir un accidente «Las lesiones que sufrió son delicadas» Ceriani hablo sobre el hombro, es una parte muy delicada, debido a que es la articulación de mayor movilidad en el cuerpo humano y que tras ser operado mantendrá a Eugenio Derbez alejado de las cámaras. » No está grave, pero está destruido el hombre , hay mucha gente amigos de Eugenio de Hollywood y socios que están muy preocupados por su hombro», mencionó Javier Ceriani.

Sin embargo hasta ahora los familiares incluyendo a los hijos del actor no han comentado nada al respecto por ningún red social. Alessandra tras publicar el comunicado en su redes sociales ha recibo muchas palabras de apoyo tanto de sus seguidores, fans y compañeros del medio.

