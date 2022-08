La paradoja Cristiano Ronaldo congela al Manchester United

Entornointeligente.com /

Ronaldo regresó como un héroe el verano pasado a los ‘Red Devils’ para continuar con su carrera extraordinaria, equipo en el que jugó entre 2003 y 2009 y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. El 11 de septiembre de 2021 marcó oficialmente su regreso con un contundente doblete contra el Newcastle en la Premier League, ante una afición ya conquistada. Menos de un año después, el portugués ya quiere el divorcio. La llegada a finales de abril del técnico neerlandés Erik Ten Hag, vaticinaba un difícil encaje de CR7 en el nuevo sistema. Presión alta y gran sentido de equipo, preceptos que siempre han brillado por su ausencia en el juego del luso. A Ronaldo siempre le ha faltado implicación defensiva y le ha encantado ser el centro de atención. Pero el Manchester United no quiere deshacerse del autor de 24 goles la temporada pasada. Fue Ronaldo, todavía con un contrato de un año, quien pidió irse. Su último mensaje a la dirección del club, que pretendía ser subliminal, resultó altamente tóxico. – «Inaceptable» – El luso abandonó Old Trafford, junto a otros jugadores, diez minutos antes de que acabara el amistoso disputado este domingo por su equipo ante el Rayo Vallecano, lo que provocó el enfado de Ten Hag. «Les dije que era inaceptable, que somos un equipo y que nos tenemos que quedar hasta el final», declaró tras el partido. Sin embargo, el divorcio parece peligroso. Sobre todo, para Cristiano Ronaldo que, a sus 37 años, atrae cada vez menos a los grandes clubes europeos. Los 6 equipos más grandes de Inglaterra han desembolsado importantes cantidades para fichar al menos a un delantero, al igual que otros del continente como el París SG, el Barcelona o el Bayern Múnich. Pero, Ronaldo sigue sin un claro pretendiente. La prioridad pasa primero por encontrar un club de gran prestigio, que pueda pagar su segundo año de contrato en el Manchester United y ofrecerle un salario sustancial. En la actualidad, gana 500.000 libras a la semana (600.000 euros, 610.000 dólares). Algunas vías -Chelsea, Atlético, Bayern Múnich- fueron exploradas sin éxito por su agente Jorge Mendes. Por su parte, Erik Ten Hag ha mostrado su deseo de quedarse con Ronaldo, pero le exige que vuelva a su mejor nivel físico, tras lesionarse varias veces la temporada pasada. El técnico holandés pretende además mejorar el mediocre rendimiento ofensivo de los Red Devils desde la llegada del portugués. Ronaldo fue el único que superó los diez goles en la liga inglesa con 18 dianas, casi un tercio del total del Manchester United, (57 en total), la cifra más baja desde la temporada 2016/17. ¡Ya no lo quieren! ????? Cristiano Ronaldo fue protagonista de una peculiar portada de un diario británico https://t.co/y3x1M339qX

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 4, 2022 – Insultos – En el mercado de fichajes ya no abundan goleadores de talla internacional y, en estos momentos, hay un cierto inmovilismo. Retener a Ronaldo o asegurar una salida sin problemas se vislumbra como una necesidad imperante para el Manchester United. Además, Ronaldo no hará concesiones sobre la competitividad de su posible próximo club, ni sobre la protección de su vida familiar. El portugués acaba de rechazar una oferta de 210 millones de libras de Arabia Saudí (253 millones de dólares), puesto que no habría sido una buena elección deportiva a menos de cuatro meses de su gran objetivo: disputar el Mundial de Catar. Ronaldo también tuvo que renunciar a la pretemporada en el extranjero en julio por problemas familiares, tres meses después de la muerte de su bebé. Pese a su espíritu competitivo y sus dificultades personales, Ronaldo fue el jugador más insultado en Twitter entre el inicio de la temporada pasada y enero, con 12.520 tuits en su contra, según un informe del regulador de medios británico (Ofcom) y del Instituto Alan Turing. Más en Andina: ? Con la convicción de hacer historia en la Copa Sudamericana, el FBC Melgar recibe este jueves, en el estadio Monumental de la UNSA, al Internacional de Porto Alegre en partido de ida por los cuartos de final. https://t.co/vlhfFd8ui1 pic.twitter.com/MnXtNhq9Z2

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022

