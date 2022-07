La pantalla del Apple Watch 8 será más grande de lo esperado

Entornointeligente.com /

El A pple Watch Series 8 está cada vez más cerca y no paran de llegar rumores y filtraciones sobre este modelo. Ayer te hablamos de las aplicaciones y funciones de salud con las que contaría , y hoy le toca el turno a la pantalla.

Más que nada porque el Apple Watch Series 8 estrenaría una pantalla más grande , tal y como han informado desde MacRumors . Según Ross Young de DSCC y Jeff Pu de Haitong International Securities, el fabricante de la manzana mordida aumentará el tamaño del panel de su reloj inteligente.

El Apple Watch Series 8 tendrá una versión de 1,99 pulgadas Por lo que hemos podido saber, l a idea del fabricante es que la pantalla del Apple Watch Series 8 pase a tener 1,99 pulgadas . Cabe destacar que este año se esperan diferentes versiones del reloj inteligente de la firma con sede en Cupertino, por lo que tiene lógica.

Además, incluso sabemos que Luxshare será la compañía que se encargue de proporcionar los paneles de 1,99 pulgadas que tendrá la versión más grande del próximo Apple Watch. Para que te hagas a la idea del cambio, el Apple Watch Series 7 de 45 mm, que es el modelo más grande, mide 1,901 pulgadas, por lo que el aumento rondará el cinco por ciento, una cifra nada desdeñable para un dispositivo tan compacto.

Este cambio en el tamaño de la pantalla seguramente tenga que ver con el nuevo diseño de este reloj inteligente . Principalmente, porque los rumores apuntan a que Apple pasará a ofrecer una pantalla plana, lo que le permitirá ajustar un poco más el espacio disponible.

Por último, también se habla de la posibilidad de que Apple lance una versión resistente de su reloj inteligente. Un Apple Watch Exporer Edition que estará diseñado para aguantar golpes y caídas.

Los AirPods Max 2 estrenarán una nueva funda Sabemos que el Apple Watch Series 8 será presentado en septiembre junto a la nueva generación iPhone 14 y los esperados auriculares AirPods Pro 2. Y ojo, que igual la firma se anima y presenta una nueva versión de los AirPods Max, los mejores auriculares de la compañía hasta la fecha.

— tsan (@tsantsai) December 8, 2020 Más que nada porque s e ha filtrado el nuevo diseño que tendrá la funda de estos cascos . La primera versión fue realmente polémica ya que el diseño era de todo menos funcional. Como podrás comprobar en el mensaje de Twitter que encabeza estas líneas, lo cierto es que fue causa de mofa.

Ahora, por lo que hemos podido ver, Apple apostará por una funda de mayor calidad y utilidad. Y lo cierto es que tienen un gran parecido con la funda de transporte de los recientemente presentados Sony WH-1000XM5.

De esta manera, con un formato de bolsa, podremos transportar los AirPods Max 2 de forma más cómoda.

