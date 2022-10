La palabra más repetida por Meghan Markle como editora invitada de la revista Vogue

Entornointeligente.com /

Meghan Markle fue editora invitada de la edición de septiembre de la Vogue británica, para la cual «hizo una selección diversa de mujeres de todos los ámbitos de la vida, cada una de las cuales generó impacto y elevó el nivel de igualdad, bondad, justicia y mentalidad abierta» para la portada de » Forces for Change » de la edición.

Según la publicación, Markle dio instrucciones específicas para la sesión fotográfica de la portada. Instrucciones que hablan de cómo la duquesa de Sussex quiere mostrar la belleza. La palabra «natural», por ejemplo, apareció varias veces durante las discusiones de portada.

Peter Lindbergh, quien fotografió la portada, explicó cuál era exactamente la visión de Meghan. «Las instrucciones que me dio la duquesa fueron claras: ‘¡Quiero ver pecas!'», dijo Lindbergh. El fotógrafo contó que habló con Meghan por teléfono durante la mañana de la sesión en Nueva York. «Fue como correr a través de puertas abiertas para mí. Me encantan las pecas».

El fotógrafo también comentó que prefiere fotografiar mujeres con ese estilo, para mostrar su belleza natural. «Odio los retoques, odio el maquillaje. Siempre digo, ‘¡Quítate el maquillaje!'». «La cantidad de mujeres hermosas que me han pedido que les alargue las piernas o que separe más los ojos…», se rió. «No lo creerías. Es una cultura de la locura».

Meghan seleccionó 15 estrellas de portada, todas activistas y pioneras en sus industrias. Incluyen a la modelo Adwoa Aboah , la modelo Adut Akech , la boxeadora somalí Ramla Ali , la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern , la escritora Sinéad Burke , la actriz Gemma Chan , la actriz Laverne Cox , la actriz Jane Fonda , la actriz Salma Hayek , la bailarina de ballet Francesca Hayward , la actriz Jameela Jamil , la escritora Chimamanda Adichie , la actriz Yara Shahidi , la activista Greta Thunberg y la modelo Chrissy Turlington .

«La edición de invitados de la edición de septiembre de Vogue británica ha sido gratificante, educativa e inspiradora», dijo, a través de su Instagram SussexRoyal . «Para profundizar en este proceso, trabajando en silencio detrás de escena durante tantos meses, estoy feliz de ser ahora poder compartir lo que hemos creado», finalizó.

