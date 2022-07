La OTAN finaliza la cumbre reforzando su postura contra Rusia y China

Entornointeligente.com /

La OTAN renovó su misión estratégica que databa de 2010, ahora la ha reenfocado en Rusia y China particularmente.

MADRID — Los líderes de la OTAN concluyeron su reunión de tres días en Madrid el jueves fortaleciendo su defensa contra la agresión rusa, advirtiendo sobre los desafíos globales que plantea China e invitando a los países neutrales Finlandia y Suecia a integrarse en la Alianza Atlántica.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió la cumbre como «histórica».

«La última vez que la OTAN redactó una nueva declaración de misión fue hace 12 años», dijo Biden, refiriéndose a un documento también conocido como el Concepto Estratégico de la alianza.

«En ese momento, caracterizó a Rusia como socio y no mencionó a China. El mundo ha cambiado, ha cambiado mucho desde entonces, y la OTAN también está cambiando. En esta cumbre, unimos nuestras alianzas para enfrentar tanto las amenazas directas que Rusia representa para Europa como los desafíos sistémicos que China representa para un orden mundial basado en reglas. Y hemos invitado a dos nuevos miembros a unirse a la OTAN», dijo Biden.

«Intentó debilitarnos, esperaba que nuestra resolución se rompiera, pero está obteniendo exactamente lo que no quería», dijo Biden. «Quería la finlandización de la OTAN. Obtuvo la OTANización de Finlandia».

El miércoles Putin descartó la inminente expansión de la alianza occidental.

«Con Suecia y Finlandia, no tenemos los problemas que tenemos con Ucrania. Quieren unirse a la OTAN , adelante», dijo Putin a la televisión estatal rusa. «Pero deben entender que antes no había amenaza, mientras que ahora, si allí se despliegan contingentes militares e infraestructura, tendremos que responder de la misma manera y crear las mismas amenazas para los territorios desde donde se crean las amenazas hacia nosotros», advirtió.

0:00 0:02:15 0:00 Descargar 240p | 6,5MB 360p | 11,2MB 480p | 18,6MB 720p | 34,9MB 810p | 41,7MB Mientras se prepara para expandirse, los líderes de la OTAN acordaron un aumento masivo en el despliegue de tropas en toda Europa. Un total de 300.000 soldados estarán preparados en todo el continente a partir del próximo año para defenderse de posibles ataques militares de Moscú contra cualquier miembro de la alianza, lo que el secretario general Jens Stoltenberg caracterizó como «la crisis de seguridad más grave» desde la Segunda Guerra Mundial. Guerra.

Para reforzar la defensa de la OTAN, Estados Unidos también establecerá un cuartel general permanente para el 5.º Cuerpo de Ejército de EEUU en Polonia, agregará una brigada rotativa de 3.000 soldados y otros 2.000 miembros del personal con cuartel general en Rumania, y enviará dos escuadrones adicionales de F- 35 aviones de combate a Gran Bretaña.

«Mientras sea necesario, para que Rusia no pueda derrotar a Ucrania y avanzar más allá de Ucrania», dijo.

Desafío chino Biden dijo que la cumbre reunió a «aliados y socios democráticos del Atlántico y el Pacífico» para defender el orden global basado en reglas contra los desafíos de China, incluidas sus «prácticas comerciales abusivas y coercitivas».

Los líderes de la OTAN también han llamado a la «profundización de la asociación estratégica» entre Beijing y Moscú como una de las preocupaciones de la alianza.

Beijing no brinda apoyo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania, pero el líder chino, Xi Jinping, ha declarado su apoyo a Moscú por cuestiones de «soberanía y seguridad». El país continúa comprando cantidades masivas de petróleo, gas y carbón rusos.

Biden señaló que, por primera vez en la historia de la alianza transatlántica, los líderes de Asia Pacífico de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur participaron en la cumbre.

Galic dijo a la VOA que estos incluyen temas en los que ya se está trabajando, como la ciberdefensa, la seguridad marítima y el espacio, así como aquellos que requerirán un nuevo pensamiento, como las fuerzas nucleares de alcance intermedio, la defensa antimisiles, la disuasión y la defensa entre teatros. y cómo hacer retroceder el uso de la fuerza por parte de las grandes potencias en contravención de las normas internacionales.

«El último es ciertamente relevante para la invasión rusa de Ucrania, pero también tiene paralelismos con China y Taiwán, por lo que se considera que Ucrania es más que un problema de seguridad europeo», dijo Galic.

«También lanzamos lo que comenzó como la noción ‘Build Back Better’, pero se transformó en una Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global», dijo refiriéndose a la iniciativa ‘Build Back Better World’ anunciada en la reunión de 2021 del Grupo de los Siete. líderes en Cornwall, Reino Unido y relanzado a principios de esta semana como PGII en la cumbre del G-7 de las principales naciones industrializadas en Krün, Alemania.

Los funcionarios dicen que PGII ofrecerá a las naciones en desarrollo $ 600 mil millones en fondos de infraestructura para 2027 y será una mejor alternativa al BRI de China que los críticos han caracterizado como «diplomacia trampa de la deuda».

