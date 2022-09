La Ossodre con Natgeo: una reunión que celebra la música y la belleza de la naturaleza

Entornointeligente.com /

Promete, y tiene todo para honrar esa promesa, ser toda una experiencia: reunir música e imágenes de deslumbrante belleza. Esa combinación tan saludable está detrás Sinfonía para nuestro planeta que presenta, justamente, imágenes de National Geographic acompañadas por la Orquesta Sinfónica del Sodre dirigida por el joven maestro argentino, Ezequiel Silberstein .

Va del jueves al domingo a las 20.00 en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta. Las entradas, que están en Tickantel, van 90 a 1.600 pesos.

«Sinfonía para Nuestro Planeta crea un coro de celebración en honor a la Tierra, recordándonos por qué es de vital importancia conservar, proteger y preservar todos los recursos de nuestro planeta», dice el comunicado oficial. «Es un tributo poderoso y oportuno a la belleza y las maravillas de nuestro mundo».

El espectáculo propone un viaje por ocho biomas maravillosamente naturales, cada uno acompañado por su propio movimiento musical orquestal. Es un concierto de 90 minutos y es la primera vez que se realiza en América Latina.

La música es una partitura original de Bleeding Fingers Music, un colectivo de compositores reunidos, desde 2013, alrededor del oscarizado Hans Zimmer. Han ganado múltiples Emmy y nominaciones BAFTA y ha creado música para varios documentales de National Geographic, Diana: In Her Own Words , Savage Kingdom , y Apollo: Missions to the Moon . Son de los creadores de bandas de sonido más solicitados de la televisión. Han trabajado en varios documentales de la BBC además de programas de entretenimientos.

Sinfonía para nuestro planeta se estrenó en 2018 en Nat Geo Wild y desde entonces, la producción fue renovada y cuenta con música e imágenes actualizadas, cumpliendo con la ya conocida y característica identidad de National Geographic, de acuerdo al comunicado oficial.

Para la ocasión, la Ossodre está dirigida por el argentino Silberstein que desde 2018 es Regente y Director Musical de la Academia Orquestal del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Ganó Grammy por el álbum La Conquista del Espacio de Fito Páez , con quien dirigió el concierto por los 70 años de Charly García en el Colón. Colabora frecuentemente con el compositor y pianista Leo Sujatovich para quien dirigió la grabación de su obra Las ilusiones argentinas , disco ganador del Premio Gardel, Mejor Álbum de Música Clásica en 2018.

Es parte de una generación de directores y directoras que combinan lo académico con lo popular. Silberstein ya ha participado de proyectos similares al de Sinfonía para nuestro planeta y es una de las figuras en ascenso en la música argentina.

«La filmografía de National Geographic Society que desde hace 132 años está dedicado a la exploración va a ser el corazón de este proyecto», dijo Ariana Fernández, directora de Live Entertainment de The Walt Disney Company Latin América durante la conferencia de prensa de presentación de Sinfonía para nuestro planeta. «Es una posibilidad para que la gente conozca el planeta y tomar conciencia con respecto de lo que significa cuidar el lugar donde vivimos».

