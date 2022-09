La Orquesta Barroca de Venecia llega al Teatro Solís con un repertorio de clásicos

Entornointeligente.com /

La Temporada 2022 del Centro Cultural de Música sigue presentando a artistas de prestigio en escenarios montevideanos. A dos semanas del concierto de Joshua Bell junto a The Academy of St Martin in the Fields en el Auditorio Nacional del Sodre, mañana le llegará el turno a una nueva propuesta.

Se trata de la Orquesta Barroca de Venecia, que actuará en el Teatro Solís a partir de las 19.30. Aún quedan entradas disponibles en Tickantel y los precios van de 1500 a 3900 pesos.

Bajo la dirección de Andrea Marcon, la orquesta que suele presentar un concierto «una fiesta de color, ritmo y fantasía instrumental» -como sintetizó la revista Scherzo de Madrid- interpretará un repertorio centrado en clásicos de Vivaldi, Veracini y Geminiani.

El programa será el siguiente: «Concierto para cuatro violines y orquesta en si menor», «Concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor» y «Concierto para dos oboes y orquesta en re menor», todas de Vivaldi; «Obertura en sol menor», de Veracini; y Concerto grosso «La Follia», de Geminiani.

La siguiente visita de la Temporada 2022 del Centro Cultural de Música será la del The Deutsche Kammer Philharmonie Bremen, el 19 de octubre en el Teatro Solís.

