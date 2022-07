La oposición le cierra el paso a infraestrucura crítica y rechaza el veto del gobierno en la Cámara

Entornointeligente.com /

Luego que el gobierno del presidente Gabriel Boric optara por no avanzar en materia de infraestructura crítica, un acuerdo entre la oposición y fuerzas de centroizquierda no sólo mantuvieron con vida el proyecto en la Comisión Mixta , sino que lo hicieron avanzar hasta despacharlo del Congreso, pero el veto sustitutivo que el gobierno ingresó este martes selló el destino del proyecto que no contó con el respaldo de la oposición en la Cámara.

Por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones la Sala de la Cámara rechazó el veto del Ejecutivo al proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. De este modo, la polémica iniciativa que tuvo una accidentada tramitación no verá la luz y, en lo inmediato, el gobierno deberá seguir recurriendo a los estados de excepción constitucional para mantener el estado de emergencia en la Macrozona Sur. Para ser aprobada necesitaba del concurso de 93 diputados, puesto que tenía un quórum de 3/5.

En el marco de la discusión en la Sala, el ministro de a Segpres Giorgio Jackson admitió que, «efectivamente, no estaba en nuestra agenda apoyar ese proyecto», pero que no se opusieron.

Mientras que la titular de Interior, Izkia Siches argumentó a favor planteando que los problemas de seguridad, ya son «problemas estructurales que requieren nuevos instrumentos» para ser abordados» y este proyecto era uno de esos mecanismos.

Pero ni el reconocimiento de Jackson ni la argumentación de Siches causaron efecto en los parlamentarios opositores que antes de que llegara el veto a la Sala ya habían tomado la decisión política de rechazarlo y obligar al gobierno a recurrir a los estados excepción para contener la violencia en la Macrozona Sur.

La fórmula para protección de vías esenciales que presentará el gobierno con un civil a cargo de las fuerzas armadas

El resultado de llegar tarde Pese al acuerdo que había alcanzado la Democracia Cristiana con la oposición en la etapa de la Comisión Mixta, que permitió que la iniciativa avanzara hasta su aprobación y posterior despacho , el veto sustitutivo del gobierno cambió el destino del proyecto. La derecha no estuvo dispuesta a avalar con sus votos la propuesta, con el argumento de que La Moneda solo se decidió a apostar por el proyecto luego que el Partido Comunista (PC) notificó que no respaldaría nuevos estados de excepción , según arguyó el jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga.

«Ante la disyuntiva de financiarle la pataleta al partido comunista, quien puso en la encrucijada al gobierno señalando que no le iba a votar a favor la excepción, el gobierno se adelanta y manda un veto con urgencia», señaló Undurraga.

Por su parte, el diputado y secretario general de RN, Diego Schalper excusó su votación en contra, indicando que «hoy día la motivación del gobierno era hacer que era esto o el estado de excepción y, ministro Jackson, lo que quieren los chilenos es esto y el estado de excepción».

Mientras que el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, lamentó que «la derecha haya hecho un punto político con la seguridad de las personas y se lo advertí a la derecha», pero también lamentó que el Ejecutivo no haya ordenado nuevamente sus filas tras la iniciativa y lo responsabilizó por haberse subido a respaldar la iniciativa a última hora, «este es el resultado de llegar tarde», sentenció .

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com