La Operación Alacrán al descubierto

Entornointeligente.com /

Otro capítulo de la trama de sobornos, llamada Operación Alacrán, para comprar diputados que votaran a favor de Luis Parra el 5 de enero se hizo pública este viernes 17 de enero.

El parlamentario Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara) publicó un video en el que se evidencia un intento de soborno por parte de José Gregorio Noriega, según reseñó Tal Cual .

Noriega, parlamentario por el estado Sucre, fue expulsado el pasado diciembre de las filas del partido Voluntad Popular “por caer en el juego de la Operación Alacrán del régimen.

Durante una rueda de prensa en compañía de varios diputados, Marquina hizo público un video de una conversación que sostuvo con Noriega el 12 de diciembre de 2019.

En esa charla, se le planteó obtener la presidencia de la Comisión de Finanzas, nombrar al secretario de la junta directiva y un monto de 700 mil dólares.

Las conversaciones de Alfonso Marquina con Noriega, uno de los jefes de la Operación Alacrán, fueron aprobadas por su partido y el mismo Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional en diciembre.

“Yo de inmediato le escribí al presidente de la AN, Juan Guaidó. Él luego se me acercó y me dijo: Marquina es necesario que te reúnas, escuches y trates de sacar información” con el objetivo de garantizar que los diputados se mantengan unidos.

En esas reuniones, que fueron dos según lo que contó Marquina, estuvo acompañado por un integrante de la actual junta directiva de 2019 (compuesta por Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia), aunque declinó informar quién era.

“Cuando asistí a esa reunión con un miembro de la junta actual no podía creer lo que estaba pasando, me surgió la inquietud de que muchos no lo creerían y por eso se arriesgó a grabar la conversación con el diputado José Gregorio Noriega”.

Aquí, la Operación Alacrán en 16 frases

1. “Como tú ya sabes, ellos no iban a apoyar una propuesta de gente de la oposición a la directiva, pero no van a postular a nadie (refiriéndose al PSUV). Van a decir que eso es un peo de la derecha, pero van a votar por la que nosotros presentemos”.

2. “Incluso hasta a mí no me tienen tanta confianza, pero estos carajos, Parra y vaina sí, y a Brito ya le tienen confianza porque ya públicamente han confrontado con el G4 y vaina y han dado una muestra de que sí le pueden tener confianza”.

3. “Tareck (El Aissami), anoche (11 de diciembre de 2019) nosotros estuvimos reunidos con Nicolás”.

4. “Tienen (el PSUV) 49 votos que van a poner a disposición de esta cuestión”.

5. “Más uno que tienen ellos controlados que no nos han dicho, debe ser Julio César (Reyes, diputado por Barinas), no sé. Dicen que lo tienen controlado”. El parlamentario Julio César Reyes (Un Nuevo Tiempo) públicamente ha apoyado a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, y votó a su favor en la sesión del 5 de enero que se realizó en la sede de El Nacional. Un día después, al diputado le expropiaron su finca familiar.

6. “Uno que otro por ahí que lo tienen controlado de forma individual”.

7. “Los números por lo menos en el papel van con suficiente, al menos que ocurra lo que tú dices, que alguno que otro, pero hasta ahora nosotros lo hemos venido confirmando”.

8. “El que extiende la mano pa’ agarrar la cuestión inicial ya está adquiriendo un compromiso”.

9. “Algunos que te dije de estos de los tres ni siquiera quisieron la cuota inicial y sí dieron muestras claras de que se quebraron”. Esos tres a los que se refiere es a los diputados José Antonio España, José Gregorio Aparicio y Leandro Domínguez.

10. “Leopoldo (López) está operando fuertemente tratando de quebrar gente”. El líder de Voluntad Popular estaría al tanto de la operación y hablando con diputados para evitar que fueran sobornados.

11. “La cuestión económica (…), la cuestión que finalmente acordamos fue setecientos (mil dólares)”.

12. “Había una propuesta difusa, inicialmente habían hablado de uno (un millón de dólares)”.

13. “Yo les propuse a ellos unos doscientos (un millón 200 mil dólares). Finalmente vinieron con una propuesta de quinientos (mil dólares). Verga, yo les dije que eso no lo íbamos a aceptar”.

14. “Con una entrega inicial de 150 (mil dólares) y antes del 5, el 2 entregarían lo que la persona quiera de lo restante”.

15. “En el caso tuyo nosotros te proponemos el que asumas la presidencia de la Comisión de Finanzas y si quieres nombrar al secretario y la cuestión esta económica, pa’ que le eches bola con nosotros”. Actualmente, Alfonso Marquina es el presidente de esa Comisión, luego de ser nombrado en el cargo el 15 de enero por Juan Guaidó.

16. “Hay una resistencia de gente nuestra (a la presidencia de Luis Parra)”.

LINK ORIGINAL: La Verdad de Maracaibo

Entornointeligente.com