La ONU intenta que Estados Unidos y Europa liberen las exportaciones de alimentos de Rusia

La cara visible de la ONU está de gira en Estambul (Turquía) , donde visitó un centro de coordinación desarrollado especialmente para monitorear las exportaciones provenientes de Ucrania, tras la paralización en la comercialización de granos y otros alimentos. En concreto, dio una conferencia de prensa junto al ministro de Defensa turco, Hulusi Akar.

Informate más Según la ONU, hay 73 millones de jóvenes desempleados en todo el mundo Sobre Rusia, Guterres se mostró preocupado porque, si bien las sanciones impuestas a Moscú no recaen específicamente sobre alimentos y fertilizantes , las malas relaciones generaron un «efecto de enfriamiento» en la venta de aquellos insumos estratégicos, vitales para combatir la inseguridad alimentaria global.

Guterres dice que las exportaciones de Rusia y Ucrania son cruciales para reducir la inflación «Hay ciertos obstáculos y dificultades que deben superarse en relación con el transporte marítimo, los seguros y las finanzas», opinó el referente de Naciones Unidas. En cuanto al contexto inflacionario que afronta buena parte del planeta, señaló que «sacar más alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia es crucial para calmar aún más los mercados de productos básicos y bajar los precios para los consumidores «.

En efecto, los líderes del mundo siguen con atención el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que repercute también en los países en vías de desarrollo. Ambas naciones representaban alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo antes de la invasión del 24 de febrero.

https://twitter.com/antonioguterres/status/1561020328276631552 Today in Istanbul, I saw, with great emotion, the @WFP vessel Brave Commander, transporting much-needed food products from Ukraine to the Horn of Africa.

It’s an enormous contribution to making sure that children, women & men do not die of hunger. pic.twitter.com/6z5zVC9Mux

— António Guterres (@antonioguterres) August 20, 2022 Por su parte, en sus redes sociales Guterres se mostró en un puerto contando con entusiasmo cómo un barco de productos alimenticios de Ucrania partía hacia el Cuerno de África: «Es una enorme contribución para garantizar que los niños, las mujeres y los hombres no mueran de hambre», expresó.

