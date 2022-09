La OMS clasifica a Pakistán en máxima emergencia debido a lluvias

Entornointeligente.com /

El titular de la OMS señaló que a ello se le suma la escasez del personal médico y la poca disponibilidad de insumos sanitarios, factores que complejizan la accesibilidad a los servicios de salud, con un mayor impacto en los niños, las mujeres embarazadas y las lactantes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó este jueves en el mayor nivel de emergencia a Pakistán, ante las fuertes precipitaciones monzónicas que causaron la muerte a más de mil personas, y destinó fondos para la atención a los heridos.

El director general de la entidad sanitaria internacional, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su preocupación con respecto a la crisis en el país e informó que fueron destinados 10 millones de dólares para el tratamiento de los heridos.

En este sentido, el 75 por ciento de los distritos, cerca de 900 instalaciones sanitarias y más de 33 millones de personas fueron afectadas, lo cual perjudica la capacidad de respuesta de la nación asiática.

. @WHO has classified the flooding in #Pakistan as the highest level of emergency & released $10 million from the Contingency Fund for Emergencies (CFE) to treat the injured, deliver health supplies & prevent outbreaks. We thank our CFE donors for enabling us to respond rapidly. https://t.co/E5Kt78hUcd pic.twitter.com/ZdEhoSpV1g

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 31, 2022 El titular de la OMS señaló, que a ello se le suma la escasez del personal médico y la poca disponibilidad de insumos sanitarios, factores que complejizan la accesibilidad a los servicios de salud, con un mayor impacto en los niños, las mujeres embarazadas y las lactantes.

Al mismo tiempo, precisó que los efectos de la pandemia de Covid-19, el cólera, la fiebre tifoidea, el sarampión, la leishmaniasis, el VIH-Sida y la poliomielitis agudizan la difícil situación de Pakistán.

WHO is responding as districts in #Pakistan 🇵🇰 continue to be affected by unprecedented levels of flooding.

The impact of the heavy monsoon ⛈️ rains is drastic, affecting 3⃣3⃣ million people in 116 districts across the country.

📌 https://t.co/iUkHk3m2Ig pic.twitter.com/yQ9uwJIoGR

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 31, 2022 Por su parte, el director Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Ahmed Al-Mandhari, expresó que «el nivel actual de devastación es mucho más grave que el causado por las inundaciones en Pakistán en años anteriores, incluidas las que asolaron el país en 2010».

En consonancia, destacó que la OMS «ha iniciado una respuesta inmediata para tratar a los heridos, proporcionar suministros vitales a los centros de salud, apoyar a los equipos de salud móviles y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas».

