La olvidada conectividad en Chile Chico: cuando la mano del Estado se resquebraja en los extremos

Chile Chico, una comuna ubicada en la austral región de Aysén, se encuentra en el olvido, hace años que está aquejada por problemas de una «frágil» conectividad, tal como dice el alcalde Luperciano Muñoz (IND), y que ningún gobierno ha querido solucionar. El medio de transporte más utilizado por los chilechiquenses para ir a la capital regional, Coyhaique, son las barcazas. Hay tres en la comuna, pero de ellas solo una está operativa. Otra sufrió un incendio el domingo 3 de julio, mientras que la restante está inoperativa hace tres meses por fallos técnicos. Además del impacto en los horarios de movilización, también problemas con la operadora de estas embarcaciones, Somarco. El jefe comunal de Chile Chico, reclama dignidad, para sus habitantes y a su vez, emites duras críticas contra el Gobierno. «Ellos no se comunican, es una cosa bien rara», apuntó.

«Necesitamos que el Estado nos escuche», dice el alcalde de Chile Chico -comuna ubicada en la región de Aysén-, Luperciano Muñoz (IND) , quien alerta sobre el estado de la conectividad en la comuna: de las tres barcazas empleadas por los habitantes para ir a la capital regional, Coyhaique, solo hay una disponible.

De acuerdo a la Seremi de Transporte de la región de Aysén, las barcazas son el medio de transporte más empleado por los habitantes (más de 4.800, según el censo del 2017) de Chile Chico. No es de extrañar, considerando que, a través del lago General Carrera, acorta el tiempo de traslado respecto a la movilización en tierra.

Por embarcación, el recorrido hacia Puerto Ibáñez es de entre dos a dos horas y media. Luego, el camino en auto hacia Coyhaique es otra hora y media. Si el camino se realiza solo por tierra -por vía chilena-, el tiempo se dispara a ocho o nueve horas, relató el alcalde Muñoz a El Mostrador .

Otra ruta posible es mediante Argentina, a través de la carretera internacional por la ruta 40. Son cerca de cuatro horas en vehículo. Sin embargo, en 2020 y 2021 esa vía se complicó, debido a las restricción fronterizas por la pandemia.

También está la opción de la avioneta -cuyo tiempo de recorrido a Coyhaique es inferior a una hora-, pero esta es menos frecuente y tiene bastante menos espacio que una barcaza.

Las barcazas que disponen los chilechiquenses son la Tehuelche, Pilchero y Chelenco. La primera está inhabilitada hace cerca de tres meses y la segunda estuvo operativa hasta el domingo 3 de julio. Ese día, pasadas las 8:00 horas, sufrió un incendio, que dañó la cocina y parte del cielo del segundo piso de la embarcación. Asimismo, hubo cuatro lesionados, principalmente por intoxicaciones.

Las causas del siniestro están siendo investigadas, aunque se presume que fue por una falla del sistema eléctrico, comentó el jefe comunal.

«No sabemos cuánto tiempo va a estar la barcaza Pilchero parada o qué tipo de reparaciones tienen que hacerles. Tampoco está el informe del siniestro, porque tampoco se nos ha hecho llegar a nosotros», dijo Muñoz.

El hecho de que opere solo una de las tres barcazas, impacta en los horarios de movilización. De acuerdo al sitio web de Somarco -empresa operadora de esas embarcaciones-, solo hay un viaje diario desde Chile Chico a Puerto Ibáñez para los días lunes, martes, viernes, sábado y domingo.

Para el edil, lo óptimo «son dos horarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Hay barcazas que inclusive pueden ir a Coyhaique y volver en el día».

Ante la situación, desde el Gobierno dispusieron medidas de emergencia, como la duplicación en la frecuencia de la avioneta. «Teníamos avioneta el martes, miércoles, viernes, y ahora tenemos martes, miércoles, viernes y domingo, y además se duplicaron la frecuencia. Esto dura hasta el 15 de agosto, ese subsidio», explicó el delegado presidencial de la provincia de General Carrera, Daniel Fernández .

Barcaza Pilchero. Crédito: Instagram @chilechicopatagonia

Conectividad frágil «Lo complicado es que nosotros venimos sufriendo un tema de fragilidad y conectividad hace ya muchísimo tiempo», comentó el jefe comunal.

El edil recordó que la Tehuelche -la barcaza más nueva- se encuentra hace cerca de tres meses inoperativa. «A esta barcaza se le había hecho una mantención, estuvo tres meses parada, se hizo un informe técnico (elaborado por Astillero y Maestranzas de la Armada (Asmar)) en la cual se iba a abordar toda la problemática de mantención, cosa que no fue así», sostuvo Muñoz.

Respecto a la única barcaza que está funcionando, la Chelenco, el edil apuntó a serias deficiencias. «Higiénicamente esta barcaza no está habilitada para navegar. Los marinos que duermen ahí, prácticamente es inhumano… Baños de 1×1, cocinas que están amarradas con alambres, es realmente un desastre las condiciones higiénicas y sanitarias que tiene esta barcaza», relató.

El mismo delegado Daniel Fernández , indicó a este medio que la Chelenco está habilitada principalmente para carga. «Todo lo que es pasajero es muy reducido. Entonces se está pensando habilitar un bus, pero eso está en estudio», señaló la autoridad.

A ese escollo se suman problemas con las operadoras. El servicio de las barcazas y avionetas funcionan mediante subsidio. La operadora de las primeras es Somarco, mientras que la de las segundas es Aerocord.

«Las empresas operadoras, tanto Somarco que opera la conectividad lacustre, como Aerocord que es el que administra la conectividad aérea, están con tremenda fragilidades de capacidad de poder atender a la gente», afirmó el jefe comunal de Chile Chico.

Muñoz detalló que en ocasiones las barcazas no salen en los horarios anunciados por Somarco y que, cuando ciudadanos intentaban llamar a la empresa, no había respuesta.

La seremi de Transporte de Aysén, Claudia Cantero , también reconoció las críticas de la población hacia las operadoras.

«Desde que asumimos este año el Gobierno hemos tratado de ir mejorando el servicio. Hemos sabido que han existido varias denuncias y reclamos de parte de la gente. Lo que hemos estado haciendo es reunirnos con ambas empresas y solicitándoles que mejoren los servicios, y también estamos supervisando que esto se vaya cumpliendo», apuntó.

Críticas al Gobierno El alcalde Muñoz se mostró crítico respecto a la comunicación que sostiene el Gobierno con el municipio. «Ellos no se comunican, es una cosa bien rara, ellos no hablan. Yo por ejemplo hace un mes no hablaba con el delegado provincial (Daniel Fernández)», señaló el edil.

El delegado Fernández acogió la crítica y dijo que con el jefe comunal no se veían presencialmente hace cerca de un mes, pero que sí habló con él vía telefónica. «Quizás presencialmente deberíamos vernos más», comentó.

Asimismo, el alcalde cuestionó la labor de gobiernos anteriores sobre la conectividad en Chile Chico. «Nuestra propuesta de conectividad es que nosotros cuestionamos la política pública a nivel nacional de todos los ministerios, que son políticas centralizadas, que no dan la posibilidad a que los territorios podamos aportar a esta política pública», espetó.

«El Estado tiene que escucharnos en alguna oportunidad. Nosotros estamos aclamando por que nos escuchen», complementó.

«Necesitamos dignidad» Desde el municipio elaboraron un plan de conectividad para la comuna. «Lo que nosotros queremos es un sistema de conectividad que tenga separación de flujo (uno para la carga y otro para la ciudadanía)», indicó Muñoz.

Lo que plantean es incorporar dos embarcaciones adicionales a la Tehuelche (ferry y catamarán), de manera de descomponer los flujos de tránsito (tránsito pesado, vehículos livianos, residentes, viajantes y turistas).

Otro eje de la propuesta es «agregar el servicio de buses de acercamiento desde Ibáñez a Coyhaique y viceversa como una flota administrada por la misma operadora del subsidio», indica el documento.

También contempla la generación de infraestructura portuaria «para poder operar embarcaciones más eficientes, se requiera proveer infraestructura portuaria moderna y adaptada a embarcaciones de mayor calado», señala la propuesta.

«Se reducen los tiempos y se le da calidad y dignidad a la conectividad lacustre. Nosotros necesitamos dignidad. No podemos ir con los camiones, llegar una hora antes para meternos a la barcaza y salir una hora después que salen los vehículos y los camiones. Las dos horas y cuarto se transforman en tres horas y media», expresó Muñoz.

El Estado tiene que escucharnos en alguna oportunidad. Nosotros estamos aclamando por que nos escuchen», enfatizó.

Desde el Gobierno, en tanto, impulsan mesas de trabajo para abordar la conectividad en la zona. «Hay una mesa de conectividad el día 27 de julio para preguntar a la comunidad, a los diputados, a los consejos regionales, etcétera, todos los actores políticos, sociales, para definir cuál es la propuesta de barcaza que se quiere para el futuro», informó el delegado Daniel Fernández.

