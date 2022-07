La OCU dice que estos son los mejores y peores gazpachos del mercado (y el ganador es de los más baratos)

Entornointeligente.com /

El gazpacho gusta todo el año pero es cuando suben las temperaturas que se convierte en un imprescindible de nuestra dieta. Su receta de gazpacho andaluz tradicional , además, es facilísimas de preparar en casa, incluso si la cocina no es lo tuyo. Pero, esta sopa fría cuyos ingredientes básicos son tomate, pimiento, aceite, vinagre, ajo y sal , y que es propia sobre todo de Andalucía también permite la creatividad. Prueba de ello son estas recetas en las que los expertos de Directo al paladar han dejado volar su imaginación para apostar por gazpachos realizados con diferentes frutas . Son saludables, nos apañan tanto una comida como una cena y podemos conseguirlos (al menos el de toda la vida) ya hecho en el súper.

En Trendencias Ajoblanco de remolacha, gazpacho de manzana y otras once sopas y cremas frías originales para refrescarse en verano Aunque preparar gazpacho en casa es sencillísimo de preparar, es difícil resistirse a la comodidad de comprarlo ya hecho de vez en cuando. No obstante, elegir uno bueno de supermercado no es fácil con una oferta tan amplia. Así que puede servirnos a modo de guía orientativa la clasificación comparativa del análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Tras analizar otros productos populares como cremas solares , detergente o pienso para perros , la OCU ha actualizado su ranking de los mejores y peores gazpachos que podemos encontrar en los supermercados españoles, analizando 23 variedades de diferentes marcas .

Mejores gazpachos envasados A la hora de analizar los distintos gazpachos, dentro de la misma categoría de envasados refrigerados, la OCU revisa bien el etiquetado para comprobar los ingredientes y después someterlos a un análisis microbiológico en laboratorio . Finalmente, un grupo de expertos degustadores profesionales valora los aspectos de cata. Ellos son los encargados de analizar y juzgar características como el aspecto, el color, la textura, el olor, el sabor, el retrogusto, etc. Teniendo todo esto en cuenta, el ranking quedaría así:

1.La cocina de Aldi – Gazpacho suave Puntuación: 83 (Buena calidad)

Precio: 1,95€/l

2.Chef Select (Lidl) Gazpacho tradicional Puntuación: 82 (Buena calidad)

Precio: 1,19€/l

3.Alipende (Ahorramás) – Gazpacho Puntuación: 82 (Buena calidad)

Precio: 1,30€/l

4.Hacendado (Mercadona) – Gazpacho fresco Puntuación: 79 (Buena calidad)

Precio: 2,50€/l

5.La cocina de Aldi – Gazpacho Puntuación: 75 (Buena calidad)

Precio: 2,45€/l

6.Bio Sabor – Gazpacho fresco Puntuación: 74 (Buena calidad)

Precio: 3,50€/l

7.Alvalle – Gazpacho original Puntuación: 72 (Buena calidad)

Precio: 3,68€/l

8.Hacendado (Mercadona) – Gazpacho tradicional Puntuación: 71 (Buena calidad)

Precio: 1,30€/l

9.Carrefour Selección – Gazpacho con tomate raf Puntuación: 68 (Buena calidad)

Precio: 3,45€/l

9.Hacendado (Mercadona) – Gazpacho suave brick 3×330 ml Puntuación: 68 (Buena calidad)

Precio: 1,82€/l

10.Eroski – Gazpacho Puntuacón: 68 (Buena calidad)

Precio: 1,97€/l

11.Hacendado (Mercadona) – Gazpacho andaluz Puntuación: 67 (Buena calidad)

Precio: 1,30€/l

12.Alvalle – Gazpacho andaluz Puntuación: 66 (Buena calidad)

Precio: 3,66€/l

Gazpachos mediocres y malos 13.Carrefour – Gazpacho fresco Puntuación: 63 (Calidad media)

Precio: 2,50€/l

14.Sabores de La Esteban – Gazpacho fresco Puntuación: 63 (Calidad media)

Precio: 3,19€/l

15.La cocina de Aldi – Gazpacho tradicional Puntuación: 58 (Calidad media)

Precio: 1,69€/l

16.Carrefour Extra – Gazpacho con hortalizas frescas Puntuación: 58 (Calidad media)

Precio: 2,25€/l

17.Alvalle – Gazpacho suave sin pepino Puntuación: 57 (Calidad media)

Precio: 3,69€/l

18.Chef Select (Lidl) – Gazpacho fresco Puntuación: 56 (Calidad media)

Precio: 2,35€/l

19.Alvalle – Gazpacho Puntuación: 54 (Calidad media)

Precio: 3,96€/l

20.Al Punto (Dia) – Gazpacho con aceite de oliva virgen extra Puntuación: 52 (Calidad media)

Precio: 1,49€/l

21.García Millán – Gazpacho fresco Puntuación: 46 (Calidad media)

Precio: 2,76€/l

22.Bo de Debò – Gazpacho Puntuación: 43 (Calidad media)

Precio: 3,57€/l

23.Casa Mas – Gazpacho fresco Puntuación: 40 Mala calidad

Precio: 4,03€/l

Fotos | @saboresdelaesteban_ y Unsplash

