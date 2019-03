La OCDE pide ajustar y quitar derechos

Entornointeligente.com / La austeridad y las reformas estructurales son el único camino que permite evitar una crisis. Flexibilización laboral, reforma del sistema jubilatorio y apertura importadora son tres componentes centrales en la hoja de ruta que propuso ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Privatizar empresas estatales y ajustar el empleo público también forman parte de las recomendaciones para Argentina presentadas por el organismo en el Palacio de Hacienda. El recetario representa una copia aggionarda de los fallidos programas de reformas impulsados en la región durante los años ochenta y noventa. Entre las escasas adecuaciones a las exigencias del siglo XXI, figura el visto bueno para “fortalecer la protección social”. Con esa fórmula, la entidad espera amortiguar el impacto laboral y distributivo de esas políticas. Aunque ineludibles, las reformas no son suficientes, dice la OCDE. Desde su lógica, para lograr un crecimiento inclusivo es necesario cumplir con los objetivos del programa de austeridad: primero déficit cero y luego superávit. En otras palabras, primero hay que saber sufrir. De todos modos, la organización está preocupada porque un resultado electoral adverso al oficialismo altere “la aplicación y el cumplimiento del programa de reformas y, por consiguiente, la recuperación de la recesión actual”. El Gobierno fracasó en sus intentos por impulsar una reforma laboral pero la OCDE sostiene que la flexibilización es fundamental. “Las elevadas indemnizaciones existentes para despidos individuales, que a menudo terminan en los tribunales, incrementan los costos y las incertidumbres relativas a la contratación formal”, expresa el segundo Estudio Económico sobre la Argentina, al promover la creación de un fondo de cese laboral. Esa iniciativa no sólo fue rechazada en el debate legislativo impulsado por el Gobierno dos años atrás sino que la Secretaría de Trabajo fracasó en su intento por impulsar esa modificación a escala sectorial. En línea con las sugerencias realizadas por el FMI, las propuestas para el sistema previsional de la OCDE contemplan el incremento en la edad de retiro para las mujeres hasta los 65 años. Además, proponen eliminar los “regímenes especiales más generosos que existen para algunas profesiones, incluidos profesores, jueces, militares y legisladores” para alinearlos con el régimen general. Aunque aborda sin eufemismos la flexibilización laboral y la apertura comercial, el organismo es más cuidadoso a la hora de referirse a la privatización de empresas. “El Estado debe evaluar cuidadosamente y revelar los objetivos que justifican la propiedad estatal y someterlos a una revisión periódica”, sostiene la OCDE al sugerir la venta de activos estatales. Y, si bien celebra la racionalización del empleo público impulsada por el gobierno, la OCDE considera que “puede haber margen para nuevas medidas”. “A la luz de las elecciones presidenciales de 2019, existen riesgos políticos en torno a la aplicación y el cumplimiento del programa de reformas”, sostiene la OCDE. En otras palabras, si el próximo gobierno no alcanza el déficit cero este año “podría derivar en un aumento de las primas de riesgo y en dinámicas de deuda insostenibles”. El documento enfatiza que los “mercados perciben el cumplimiento de las metas fiscales como una prueba de fuego con respecto a la voluntad de las autoridades argentinas para resolver los graves desequilibrios”. LINK ORIGINAL: Pagina 12

