La nueva serie de Marvel She-Hulk: Defensora de Héroes llega a Disney+

La nueva producción no solo presenta un nuevo personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel ( MCU , por sus siglas en inglés), sino que además revela una conexión nunca antes abordada en las películas y series del estudio: la que une a Jennifer Walters con el icónico Bruce Banner/Hulk, interpretado en la serie por Mark Ruffalo .

La serie también dará la bienvenida a otros veteranos de Marvel con Tim Roth como Emil Blonsky/la Abominación, Benedict Wong como Wong, así como a Ginger Gonzaga , Josh Segarra , Jameela Jamil , Jon Bass y Renée Elise Goldsberry . Además el regreso recientemente anunciado de Daredevil ( Charlie Cox ) que se confirmó durante la San Diego Comic Con.

Dirigida por Kat Coiro (Episodios 1, 2, 3, 4, 8, 9) y Anu Valia (Episodios 5, 6, 7) con Jessica Gao como escritora principal. Los productores ejecutivos son Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kar Coiro y Jessica Gao.

She-Hulk: Defensora de Héroes ya esta disponible con su primer capitulo en Disney+ y estrena un capitulo nuevo todos los jueves.

