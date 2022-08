La nueva serie de Disney «Hamster y Gretel» tiene un toque venezolano

Entornointeligente.com /

La serie de Disney narra la relación entre los hermanos Kevin y Gretel Grant-Gómez, quienes estaban destinados a recibir superpoderes otorgados por alienígenas que visitaron la Tierra

Disney tiene nueva serie y la comediante, actriz y escritora de nacionalidad venezolana, Joanna Hausmann , quien ha ganado popularidad a través de sus vídeos cómicos en Youtube , reveló que lleva un año y medio trabajando en la serie, la cual se estrenó el pasado 12 de agosto en Disney Channel, y que estará disponible en la plataforma straming Disney+ a partir del 17 de este mismo mes.

La escritora indicó que la madre de los protagonistas es venezolana, por lo que hay varias referencias del país dentro de la serie. Detalló que en algunas escenas los personajes comen arepas y que en la casa de la familia hay un cuadro de El Ávila.

La historia de Hamster y Gretel La serie de Disney narra la relación entre los hermanos Kevin y Gretel Grant-Gómez, quienes estaban destinados a recibir superpoderes otorgados por alienígenas que visitaron la Tierra.

Cuando los extraterrestres abandonan el planeta, los hermanos notan que los poderes que eran para Kevin fueron tomados por Hamster, la mascota de Gretel. Entre las cualidades que adquirieron está la capacidad de volar y superfuerza.

El personaje de Kevin, pese a que no recibe los superpoderes, forma parte integral de las aventuras de Hamster y Gretel. El hermano desarrolla una actitud sobreprotectora para evitar que los villanos que atacan la ciudad le hagan daño a su pequeña hermana.

La escritora venezolana-estadounidense Johanna Haussman, comentó que esta nueva producción es un reto sumamente importante, el cual ha disfrutado poder producir en compañía de otros artistas de la talla de Dan Povenmire, creador de programas como Phineas y Ferb.

