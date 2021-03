La nueva película de ‘Resident Evil’ no tendrá nada que ver con las anteriores, según su director

Entornointeligente.com / Definitivamente se confirma que el reboot de Resident Evil se desmarcará de las seis entregas basadas en los videjojuegos de Capcom, protagonizadas por Milla Jovovich y dirigidas por su actual esposo Paul W.S. Anderson , que precisamente conoció durante el rodaje de las películas. Así que buscará su propio camino con la sana intención de desarrollar una nueva franquicia.

“Obviamente, está la franquicia de Resident Evil y esta película no tiene nada que hacer con esto. Será una historia de orígenes completamente separada y basada en las raíces (de los videojuegos) y el mundo de terror … nosotros no vamos a hacer un remake . Vamos a ir en una dirección completamente diferente”, ha asegurado su director, Johannes Roberts , en el marco del festival SXSW y en declaraciones recogidas vía Dread Central.

El título de Resident Evil: Welcome to Raccoon City ya es ilustrativo de por dónde irán los tiros. Nos situará en 1998, en los secretos de la Mansión Spencer y Raccon City. Tendrá algo de relato de orígenes vinculado a la primera serie de videojuegos y también contendría elementos de la segunda y tercera. Con la promoción en marcha y la irónica frase de “Disfruta de la estancia” , Sony ha difundido una nueva imagen. Aún no anuncia la fecha de estreno en nuestros cines, pero en Estados Unidos está previsto que sea el 3 de septiembre .

Más sobre Milla Jovovich Disfruta de la estancia. Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City, próximamente en cines. Pic.twitter.com/4sp3nZR8Je

? Sony Pictures Espaáa (@sonypictures_es) March 22, 2021 De esta manera, y habiéndose curtido en el thriller y el terror con El otro lado de la puerta , Los extraáos: Cacería nocturna y sobre todo con A 47 metros y secuela , el británico Johannes Roberts dará el salto con la que será su producción más ambiciosa en el género.

Y aunque no veremos, desafortunadamente, a la icónica Alice Milla Jovovich, los fans encontrarán a numerosos personajes conocidos de los videojuegos como la estudiante universitaria Claire Redfield que busca a su hermano y que interpretará Kaya Scodelario (de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar ); o la agente Jill Valentine a la que dará vida Hannah John-Kamen (la villana de Ant-Man y la Avispa, y vista también en Ready Player One o Tomb Rider ).

Lo cierto es que tendremos infectados durante mucho tiempo porque más allá de las nuevas películas también Netflix está preparando un par de series, una de animación y otra con actores de carne y hueso . Resident Evil está más vivita y coleando que nunca.

