La novia de una figura de la NFL recreó una escena del Lobo de Wall Street

A la espera del reinicio de la NFL, que será en septiembre de este año, tras la culminación de la temporada pasada en febrero con el Super Bowl LIII que coronó a los New England Patriots sobre Los Ángeles Rams, los jugadores de la liga aprovechan para divertirse. Una de las figuras del torneo es Robert James "Rob" Gronkowski, campeón con los "Pats", quien está en pareja con la modelo Camille Kostek. La blonda saltó a la fama el último año cuando la revista Sports Illustrated la colocó en el Top 15 de las modelos seleccionadas mediante Instagram para formar parte del staff de traje de baño. Pero antes de esto se desempeñó como porrista en los New England Patriot , en donde varios creen que conoció a su pareja, aunque ambos lo desmienten ya que la franquicia prohíbe que el equipo de animadoras y los jugadores tengan relaciones. Camille Kostek junto a Rob Gronkowski Gronkowski siempre ha apoyado a su novia e incluso ha aplaudido la noticia de su reciente crecimiento profesional: "Parece irreal decir que mi chica es una modelo de traje de baño de Sports Illustrated. Definitivamente se lo merece". Este miércoles, la estadounidense subió un divertido video para demostrar cómo disfruta de sus horas libres. En la grabación, filmada por un amigo suyo y que fue publicada en su cuenta de Instagram, Camille Kostek emula a la actriz Margot Robbie en una popular escena de la película "El Lobo de Wll Street". Ambas mujeres utilizar una vestimenta similar, pero la diferencia es que la modelo no se aguanta la risa y termina el video a las carcajadas. En el film estrenado en 2013, la escena culmina con el personaje de Leonardo Di Caprio mostrándole a su esposa que el oso de peluche que se encontraba frente a ellos tenía una cámara de seguridad por la cual el personal podía espiarla. En la publicación, Kostek deja en claro que la personificación la está realizando en el marco de producción de fotos, ya que escribió que "pronto"se podrá ver el trabajo completo. Kostek suele subir imágenes apoyando a su novio, Rob Gronkowski Kostek trabajó como porrista en los New England Patriots Camille Kostek forma parte del staff de modelos de Sports Illustrated La pareja se conoció en 2015

