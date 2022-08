¿La novia de Gerard Piqué es una bomba sexy que vende contenido erótico por OnlyFans?

Entornointeligente.com /

Por: El Diario NY

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Durante estos últimos días, la prensa especializada se ha encargado de difundir imágenes -falsas- de Clara Chia Martí, la nueva pareja de Piqué. De hecho, muchos medios llegaron a reseñar que esta joven hizo un video sexy mientras bailaba «Te Felicito», el último éxito de Shakira.

La chica del video responde al nombre de Dani Fae , ? investiguen mejor … pic.twitter.com/x3A69Tb8oc

— Y Siilgado ? (@YuraSilgado05) August 24, 2022

No obstante, todo se trata de una confusión. La mujer de la que se han hecho eco -irresponsablemente- en las redes sociales se hace llamar Dani Fae y vende contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans. De hecho, ella misma se encargó de desmentir estas noticias falsas.

Esos programas faranduleros no saben ni donde están parados. Clara chia Marti no es la que muestran en fotos. Esa es una modelo sexual q se llama Dani Fae. No sean ridiculos. Shakira es mas linda que la amante de piqué pic.twitter.com/8gQBeYH9Ww

— Milena (@milenaopina) August 24, 2022

Puedes leer la nota completa en El Diario NY

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com