La Novena: La desgracia de los Joe, los Angeles caídos y un aniversario llamativo

1. CADA VEZ QUE HAY DESPIDOS intempestivos en el béisbol de Grandes Ligas confirmo más mi teoría de que jugadores y cuerpo técnico deben exprimir la naranja hasta sacarle el zumo al máximo. Pasar de aquellos aficionados puritanos (e hipócritas) que les tilden de peseteros. Total, esos que los critican harían lo mismo en sus vidas laborales si tuvieran la oportunidad. Predicando moral en calzoncillos. Y, sobre todo, el día en que dejes de ser útil para el equipo que perteneces, los dueños no tendrán contemplación alguna para espetarte un soberano puntapié no importan los logros del pasado. Simplemente no encajas y te vas. Bien deben saberlo Joe Girardi y Joe Maddon, dos mánager que perdieron su empleo en esta semana debido al bajo rendimiento de los Philadelphia Phillies y Los Angeles Angels , equipos en los que fungían, respectivamente, como timoneles.

2. NO ME MALINTERPRETES para nada pretendo aburrirte con la apología de uno y otro, de cierto modo, ellos no cumplieron los objetivos por los cuales se les contrató: ganar. Solo intento recordarte que se debe ser prudente a la hora de emitir juicios porque X pelotero o Y mánager, exigieron un salario acorde a sus pretensiones. Ellos están bajo escrutinio constante y pueden perder su trabajo en cualquier minuto. Pero en este caso puntual, con la cuarta (Phillies, $233,673,480) y la octava (Angels, $191,240,669) nóminas totales más abultadas de las Mayores bajo su dirección, sería contraproducente no exigirles, cuando menos, la clasificación a la postemporada. Pero, ambas novenas -al cierre de esta columna- se encuentran con porcentajes de victorias por debajo de .500 (.482 Phillies) y (.466 Angels), además de estar alejados 9.5 juegos de los respectivos líderes de sus divisiones.

