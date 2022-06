La Novena: De maldiciones, decepciones y vástagos

Entornointeligente.com /

1. SI EXISTIÓ UNA MALDICIÓN del Bambino y una de la cabra, quien quita que Yermín Mercedes haya, en algún momento de ira, maldecido a los Chicago White Sox , equipo que le abrió las puertas a Grandes Ligas después de una larga estancia en las menores, producto de aquel incidente en que pegó jonrón en conteo de 3-0 sobre un envío bombeado del jugador de cuadro de los Minnesota Twins , Williams Astudillo, quien oficiaba como pitcher por la holgada diferencia en el marcador. Tony La Russa, mentor de los ChiSox, catalogó de irrespeto al juego la actitud del novato dominicano que hasta ese momento era la sensación de la temporada. Tras aquella reprimenda, Mercedes cayó en un slump del que no pudo recuperarse. ‘Yerminator’ ahora vaga, como alma en pena, en las Menores con muy pocas probabilidades, al menos por el momento, de volver a pisar un terreno de Grandes Ligas. Su línea ofensiva con los Charlotte Knights de AAA (.222 AVE/.347 OBP/.414 SLUG) no luce tan atractiva como para pensar que La Russa lo llamará de regreso al equipo grande.

2. DESDE AQUELLA incomprensible reacción de Tony La Russa, los White Sox, han quedado a deber a pesar de tener uno de los rosters más poderosos de la Liga Americana. El pasado año fueron aplastados por los Houston Astros en la Serie Divisional (1-3) y en el presente ocupan el tercer lugar en división Central, por detrás de dos equipos inferiores en teoría (Minnesota Twins y Cleveland Guardians ). Van camino a quedarse fuera de la postemporada a pesar del aumento de cupos gracias a los playoffs extendidos. La Russa, quien fue sacado del retiro para sustituir a Rick Rentería (timonel que consiguió récord de 35-25 en 2020 y la primera aparición de la franquicia en postemporada desde 2008) y llevar al equipo al siguiente nivel, se ha quedado estancado pese a que heredó un equipo hecho y listo para empeños mayores. Hasta el cierre de esta columna, los White Sox estaban jugando por debajo de .500, producto de 23 victorias y 26 derrotas. ¿Existirá alguna maldición de Mercedes? O simplemente La Russa, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown como mánager, no ha podido encontrar el interruptor para encender a este equipo que ya lleva 17 años sin llegar a la Serie Mundial.

3. SI EN CHICAGO NO HAY nada para festejar, porque los Cubs (22-29) también andan de capa caída, el desasosiego debe ser el estado de ánimo predominante en Detroit, toda vez que los Tigres (21-30) se armaron para contender en la división Central de la Liga Americana y poco o nada han hecho para justificar los movimientos de temporada baja de la gerencia. Si bien todavía hay tiempo para recuperarse, están a 8 juegos de los líderes Twins, mucho tendrá que mejorar el equipo que el colega Jesse Rogers catalogó como «terrible». Rogers escribió recientemente sobre los Tigers: «El mayor problema de Detroit está en el plato, donde ocupan el penúltimo lugar en la liga en OPS, apenas superando .600 (.611). El agente libre de alto precio, Javier Báez , vio caer su promedio de bateo por debajo de .200 (.197) y tiene solo tres jonrones. De hecho, cuatro habituales, CUATRO, están bateando debajo de la línea de Mendoza, mientras que el joven prometedor en 2021, Akil Baddoo, ha sido desterrado a las menores. No se suponía que fuera así para los Tigers de AJ Hinch».

