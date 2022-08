La Novena: De imperios en apuros, perreos de etiqueta y el androide Ohtani

Entornointeligente.com /

1. EL IMPERIO DEL MAL , los New York Yankees , comienza a provocar muecas y acelerar arrugas entre sus incondicionales. Después de pasear durante la primera mitad de la campaña parece que se desinflaron tras el receso por el Juego de Estrellas. En ese periodo tienen balance de 7-13 (.350), que según los datos proporcionados por el grupo de ESPN Stats & Info, lo que iguala la peor racha de 20 juegos en la historia de la franquicia posterior al parón por el clásico de mitad de temporada. Ellos tuvieron idéntico resultado en 1989, 1992 y 2013. Para colmo de males, estos Mulos del Bronx son uno de solo tres equipos en arrancar con esa cantidad de ganados y perdidos, o peor, después de tener el mejor récord de MLB antes de llegar al receso. Y para mis amigos amantes de las cábalas y teorías de conspiración, les cuento que las otras dos novenas que atravesaron por esta misma situación simplemente no les alcanzó la gasolina para llegar a la Serie Mundial. Como se usa en redes sociales, se tenía que decir y se dijo.

De la cima al abismo Los peores períodos de 20 juegos posterior al receso por el Juego de Estrellas de equipos que tuvieron el mejor récord de todo MLB entrando al descanso.

AÑO EQUIPO G-P 2016 Gigantes 6-14 2022 Yankees 7-13 < < 1938 Gigantes 7-13 >> Empata su peor comienzo de 20 juegos tras receso por Juego de Estrellas >>>Fuente: Elias Sports Bureau 2. COMIENZA A PREPARARTE para el incansable debate sobre quién será el Jugador Más Valioso de la Liga Americana: Shohei Ohtani o Aaron Judge . Lo de Ohtani como bateador y designado no tiene comparación. Sin embargo, Judge le está poniendo las cosas complicadas a los votantes. Además de ostentar un 6.9 WAR, superior al 5.7 WAR del japonés, líder en ambas ligas, el jardinero encabeza todo el béisbol en impulsadas (99) y cuadrangulares (45). Esa cifra de vuelacercas representa la sexta mayor cantidad para un Yankee antes de septiembre, superando a Alex Rodríguez (2007) y Babe Ruth (1920, 1927 y 1930). También se coloca en un selectísimo grupo de cinco toleteros de los Mulos con múltiples temporadas de 45 HR. Antes que él lo hiciera dos veces, Babe Ruth firmó nueve campañas de 45 o más batazos de cuatro esquinas, Lou Gehrig (4), Mickey Mantle (2) y Alex Rodríguez (2). El único jugador activo con varias temporadas de 45 HR es Albert Pujols con tres (la más reciente en 2009). Apriétate el cinturón que esta batalla por el MVP viene dura.

El poder de Aaron Judge en la historia Menos partidos necesitados para llegar a 45 jonrones

AÑO JUGADOR JJ 2001 Barry Bonds 97 1998 Mark McGwire 99 1996 Mark McGwire 106 1921 Babe Ruth 107 2022 Aaron Judge 108 3. ME VOY A ROBAR una frase futbolera de México: «Ódiame más»; y sí, seguramente si lees a continuación estarás odiándome o a punto de hacerlo por cansancio, ya que cada semana menciono a Shohei Ohtani. Pero dispénsame, no puedo evitarlo, el fenómeno japonés de dos vías impresiona cada semana y reescribe la historia del béisbol con la misma parsimonia y rapidez que un reguetonero compone una canción. Aquí te dejo con algunos datos recopilados por el grupo de ESPN Stats & Info sobre el pelotero nipón tras su última apertura: Lanzó 6 IP, 4 H, 0 C, 3 BB, 5 SO; pegó su jonrón 25 de la temporada. Con ese batazo de cuatro esquinas lleva dos temporadas consecutivas con al menos 25 HR y +100 ponches propinados. Los 157 ponches de este año superan su propia marca de 156 SO para un pitcher/bateador que haya conectado 25 jonrones. Increíble lo de este muchacho, que escuche decir que no era humano, que era un androide infiltrado.

