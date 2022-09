La novela «Leandro Díaz» ya tiene fecha de estreno: Silvestre Dangond está emocionado

Entornointeligente.com /

La novela «Leandro Díaz» ha generado gran expectativa en los amantes del vallenato y aunque se conocían algunos detalles ahora su protagonista el cantante Silvestre Dangond reveló nuevos datos sobre la producción y su estreno.

Las noches del Canal RCN se llenarán de música con este homenaje a uno de los compositores más grandes del vallenato, quien tiene una gran historia de vida. Debido a su ceguera su talento fue rechazado en un principio, incluso por su propio padre.

«Leandro Díaz», será una bioserie protagonizada por el cantante colombiano Silvestre Dangond, quien indicó que el estreno de esta esperada historia se hará el próximo 19 de septiembre por el Canal RCN.

Puede ver: El supuesto novio de Carmen Villalobos, Horacio Pancheri, vivió una difícil separación ¿Qué pasó?

En la premier de esta producción Laura de León interpreta a Matilde Lina, quien fue la mujer que le robó el corazón y fue su musa a lo largo de su vida.

«Muy contenta porque el 19 de septiembre a las 9:30 de la noche pueden disfrutar de Leandro Díaz, esta producción que hemos hecho con muchísimo amor. Esta hecha para ustedes, para que disfruten en familia, se enamoren de las historias, de la música y de estas letras tan espectaculares que escribía el maestro Leandro, que esperemos este en el cielo orgulloso de esto que estamos haciendo por él», indicó en la emisión de Noticias RCN.

«Leandro Díaz» será una novela llena de hermosos panoramas de San Diego, Los Pajales, Manaure y El Plan, en el Cesar.

Lea también: Por partida doble: Piqué y Clara Chía habrían engañado a sus parejas durante tres años

La producción cuenta con un elenco completamente talentoso encabezado por Silvestre Dangond y Laura de León, además contará con la participación de Diego Vásquez, Viña Machado, Aida Bossa, Mario Espitia, Paula Castaño, Carmenza Gómez, Daniela Tapia, Beto Villa, Emilia Ceballos, Jair Romero, Victor Hugo Ruiz y Abel Villa.

View this post on Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE / DANGOND (@silvestredangond)

Silvestre Dangond esta emocionado por el estreno de la producción y cuenta los días para el gran estreno.

«Ay ombe #LeandroDiaz, me tienes con el corazón arrugao, que no me cabe tanta emoción… Contando los días para el gran estreno», escribió.

View this post on Instagram Una publicación compartida por SILVESTRE / DANGOND (@silvestredangond)

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com