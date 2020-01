La Noche Blanca, un escenario para exhibir los nuevos talentos

Entornointeligente.com /

Óscar Quagliatta , asistente técnico de Liga de Quito, está pendiente de los juveniles. Conversa constantemente con ellos y los anima a seguir esforzándose para que se mantengan en el primer equipo.

El uruguayo se ha transformado en un guía para los jóvenes promovidos. A inicios de este año, el entrenador Pablo Repetto decidió que subiera a entrenarse Joseph Espinoza.

El mediocampista de 19 años tuvo un proceso largo hasta ser tomado en cuenta por el también charrúa. Llegó al equipo a los 15 años y la temporada pasada tuvo la oportunidad de debutar en la LigaPro y en la Copa Ecuador.

“El año pasado fue especial. Lo único que le pedía a Dios es terminar el año con al menos dos o tres partidos con el equipo de Primera. Por suerte se me dio en la Copa Ecuador y en la LigaPro “, dijo Espinoza.

En esta pretemporada comparte habitación con Carlos Rodríguez. ‘El Paco’, como lo conocen en el club al zaguero central uruguayo, también le ha brindado consejos. Antes de dormir hablan de la jornada, de lo que Espinoza debe mejorar para consolidarse en el equipo estelar.

Joseph Espinoza nació en 2 de julio del 2000, en Durán. Juega en Liga desde que tiene 15 años.

“Hablo mucho con Rodríguez. Me explica cómo debo anticiparme a los rivales. Sé que no tengo el puesto asegurado. Me toca pelear con Antonio Valencia y Édison Vega por ese lugar”, dice el volante de corte que se formó en las canteras albas.

Esta noche, desde las 18:00, con un show musical, él y otros juveniles saltarán a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado , en la tradicional Noche Blanca, junto al resto de la plantilla profesional que cerca de las 20:15 se enfrentará al Fénix, de Uruguay .

Según Christian Gómez, entrenador de la Reserva, sus jugadores se ganaron el derecho de estar en esa fiesta y de compartir camerino con figuras como Adrián Gabbarini, Franklin Guerra y Antonio Valencia …

“Desde hace dos años hemos estado subiendo jugadores al primer equipo. Pero el año pasado fue diferente, porque Repetto nos pidió para que jugáramos la Copa Ecuador y para la LigaPro”, explica Gómez, quien llevó a sus pupilos a la final del torneo de Reserva.

El año pasado tuvieron minutos Joan Julio , Khader Arce, Joel Ventura, Thiago Serpa, Jhon Flores, Joseph Espinoza , Jordi Alcívar y Jefferson Arce. Estos últimos fueron parte de la Selección Sub 20 que jugó el Mundial en Polonia.

A este grupo se suman jugadores jóvenes que fueron fichados para esta temporada y otros que ya fueron parte del equipo de Primera.

Davinson Jama y Billy Arce tienen 21 años. Llegaron con la aprobación de Repetto. Ellos ya trabajan junto a Djorkaeff Reasco y Adolfo Muñoz, los cuales buscan consolidarse.

En el último amistoso a puertas abiertas, ante Aucas, los juveniles tuvieron su chance. En el segundo once titular que usó el DT uruguayo estuvieron Espinoza, Jama, Billy Arce y Reasco . Ese equipo ganó 1-0 gracias a una jugada en la que se juntaron dos canteranos.

“Soy un mediocampista que me gusta pisar el área rival. Eso me inculcaron en Liga y es lo que estoy perfeccionando con ayuda de los experimentados”, dice Espinoza, quien guarda la camiseta con la que jugó su primer partido en la LigaPro.

Fue ante Fuerza Amarilla, el equipo ya estaba clasificado a los ‘play offs’ y el rival ya estaba descendido. Repetto apostó con un once alterno en el que se destacó la presencia de Espinoza. Alcívar, Ventura, Khader Arcey Kevin Minda. El resultado fue 5-2 con goles y asistencias de los juveniles.

Este año, el objetivo es que ellos continúen con el proceso formativo y que tengan minutos en el equipo estelar. Eso lo planificará la dirigencia.

