La única forma en que Maduro saldría del poder

Entornointeligente.com / Ya parece que no quedan alternativas, como he escrito en artículos anteriores esta gente sigue dispuesta a quedarse en el poder sobre los cadáveres de los venezolanos, no importa la hambruna, la diáspora, el rechazo de la mayoría, la presión internacional nada, sencillamente me quedo a la mala y todo el mundo se la cala sino le lanzo a las calles los colectivos armados así como en el viejo oeste. La frase “el fin justifica los medios “atribuida a Nicolás Maquiavelo se pone en práctica a cada momento por estos personajes, no hay manera que esta gente entienda lo inviable de este proceso fracasaron en todos los ámbitos no pudieron cambiar la estructura del estado y por ende la sociedad tomando en cuenta que la sociedad es el fiel reflejo a como se encuentra el estado. La mayoría de los venezolanos deberían entender que cada segundo que pasa esta gente dentro del poder es la ruina de nosotros, no son análisis rebuscados es así. Ya no hay forma que maduro y sus secuaces puedan recuperar la economía, no lograron hacerlo antes menos ahora con medio mundo encima de ellos añadiendo las sanciones internaciones, Juan Guaido ha hecho algunos avances pero la gente empieza a impacientarse, la comunidad internacional solo se queda en meros comunicados, las sanciones no parecen importarle al régimen en lo más mínimo meten preso a quien les da la gana sin importarles la presencia de representantes de la ONU en nuestro país, RAUL CASTRO EX DICTADOR DE CUBA parece ser el único con la influencia suficiente para disuadir a Nicolás maduro que es la hora de la retirada cuanto antes, es posible que sea ingenuo con lo señalado ´pero no descabellado solo cuestión de conversar para entrar en una real negociación porque el tiempo se nos va y la republica también, hasta mi próximo articulo PAZ PARA TODOS. KEY MEDINA [email protected] @medinakeca forma que maduro saldría del Poder

LINK ORIGINAL: Aporrea

