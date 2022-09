La NFL celebrará la diversidad internacional de la liga

Entornointeligente.com /

Roger Goodell , comisionado de la NFL , anunció este miércoles que la liga celebrará la diversidad internacional que han logrado, que incluye a 55 países, durante las Semanas 4 y 5 de la temporada 2022 de la NFL .

«La NFL se enorgullece de la amplia colección de nacionalidades y la herencia de sus jugadores en toda la liga. Reconocemos las muchas culturas que representan y la emoción que brindan a sus fanáticos locales que ayudan a hacer crecer nuestro juego», afirmó Goodell .

Serán 206 jugadores los que participarán en esta celebración portando una pegatina con la bandera de su país o de la nación que los ligue a sus orígenes en la parte trasera del casco, junto a la de Estados Unidos .

La iniciativa, que es dirigida por los jugadores, busca mostrar la influencia global de la NFL y reconocer el impacto que las naciones contribuyentes de todo el mundo han tenido en cada uno de sus equipos.

Gracias a ello los fanáticos verán representadas a más de 50 naciones y territorios .

Los jugadores pueden optar por usar, junto a la estadounidense, la bandera de un país o territorio internacional si vivieron ahí durante dos años o más, o si tienen un padre o abuelo nacido ahí.

Este es el casco del mexicano Isaac Alarcón, de los Dallas Cowboys. NFL Dallas Cowboys Entre los elementos más conocidos de la liga que participarán esta iniciativa está Kyler Murray , quarterback de los Arizona Cardinals , quien es hijo de madre surcoreana.

Selecciones Editoriales Latinos alrededor de la NFL en la Semana 3 1d Michele LaFountain | ESPN Digital «Estoy orgulloso de jugar con la bandera de Corea del Sur en mi casco. Es una excelente manera de honrar a mi madre, honrar mi herencia y resaltar los diversos orígenes que componen la NFL «, presumió Murray .

Tua Tagovailoa , mariscal de campo de los Miami Dolphins , también se mostró feliz por exaltar sus orígenes de Samoa .

«Estoy orgulloso de representar mi herencia con la bandera de Samoa en mi casco. Mi familia y mi cultura son muy importantes para mí. Nuestro nombre significa todo, y es un honor poder representar mi herencia samoana como jugador de la NFL «, dijo Tua .

Fly your flag!

Over the next two weeks, more than 200 players will proudly wear helmet decals of the country or territory’s flag that represents their nationality or cultural heritage. 🌎🌍🌏

Details: https://t.co/QICX7WyaAD pic.twitter.com/5l3kHmaYGK

— NFL (@NFL) September 28, 2022 Entre los mexicanos que serán parte de la celebración están Will Hernández , guardia de los Arizona Cardinals , así como Alfredo Gutiérrez , de los 49ers , e Isaac Alarcón , de los Dallas Cowboys , miembros de los equipos de prácticas de sus respectivas escuadras.

También destaca el pateador de los Chicago Bears , el brasileño Cairo Santos ; el chileno Sammis Reyes , ala cerrada en el equipo de prácticas de los Commanders , posición similar a la que ocupa el español José Joaquín Arcega-Whiteside , en los Seattle Seahawks .

El receptor de los New Orleans Saints, Chris Olave , portará la bandera de Cuba por la ascendencia de su padre, al igual que Eddy Piñero , hijo de cubano, quien juega para los Bears .

